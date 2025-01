Scopri quali sono, per noi, i 7 migliori affari di calciomercato a gennaio in Serie A dalla stagione 2014/2015: tanti affari e qualche acquisto dimenticato

Il calciomercato di gennaio non regala spesso forti emozioni e, specialmente nelle ultimissime due sessioni invernali, è diventato sempre più complicato trovare colpi degni di nota in Serie A. Non sempre, però, è stato così e abbiamo quindi voluto fare un salto nel tempo e ripercorrere gli ultimi 10 anni di campagna acquisti invernale per il nostro campionato.

In questo focus troverete 7 calciatori che hanno cambiato squadra, sia in prestito, che a titolo definitivo, durante il mese di gennaio dalla stagione 2014/2015 alla 2023/2024. Non abbiamo voluto inserire quei giocatori che sono tornati in determinati club per la seconda volta, ma solamente prime esperienze. Per alcuni di questi, la prima maglia indossata non è stata quella della svolta in carriera, ma ha avuto comunque un impatto nel mondo del calcio. Di seguito i nomi, inseriti in ordine cronologico di acquisto.

Marcelo Brozovic, un faro per l’Inter

Il primo calciatore di questa lista è Marcelo Brozovic. Arrivato il 26 gennaio del 2015 dalla Dinamo Zagabria in prestito per 3 milioni di euro, il centrocampista croato ha impiegato qualche stagione per lasciare il suo impatto con l’Inter, ma prima del suo addio nel 2023 ha dimostrato di essere diventato una bandiera del club. Con i nerazzurri ha toccato la quota di 330 partite con 31 gol e 43 assist ed è riuscito a vincere uno Scudetto, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Mohamed Salah, il colpo clamoroso della Fiorentina

Sicuramente l’acquisto più incredibile che troverete in questo elenco. Il 2 febbraio del 2015 la Fiorentina preleva in prestito dal Chelsea, Mohamed Salah. L’egiziano fa subito capire di essere un calciatore di un altro livello per tutti, realizzando 9 gol e 4 assist in 26 partite.

Fu l’esperienza fatta poi a Roma a riportarlo al centro del mercato, con il Liverpool che lo ha poi acquistato e reso una leggenda ancora oggi protagonista in Premier League. L’egiziano ha vinto, tra gli altri trofei, anche una Champions League, e quel passaggio in Serie A, nell’inverno di 10 anni fa a Firenze, ha dato il via ad una carriera clamorosa.

Milan Skriniar, la bravura della Sampdoria

Il 29 gennaio del 2016 la Sampdoria acquista per 5,2 milioni di euro dalla Slovacchia un giovanissimo Milan Skriniar. Da lì a pochi giorni avrebbe compiuto 21 anni e non ci mise molto ad ambientarsi al nostro campionato, facendo capire le sue qualità difensive. Dopo appena 1 anno e mezzo i blucerchiati lo hanno ceduto per 34 milioni all’Inter, dove è definitivamente esploso.

In nerazzurro ha conquistato uno Scudetto, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. A lungo è stato definito uno dei migliori difensori della Serie A e dopo appena 1 anno e mezzo dal suo addio, di nuovo in una sessione invernale di calciomercato, potrebbe tornare nel nostro campionato. Questa volta, però, è la Juventus ad aspettare Skriniar.

Riccardo Orsolini, la storia moderna del Bologna

Era il 31 gennaio 2018 quando aveva inizio l’incredibile storia di Riccardo Orsolini e il Bologna. Dopo aver trovato poca fortuna alla Juventus e non aver lasciato il segno all’Atalanta, i bianconeri lo riprestano, questa volta verso l’Emilia. Da quel momento, la vita dell’esterno d’attacco di Ascoli è cambiata completamente.

Orsolini, ancora oggi a Bologna, conta 238 presenze, 63 gol e 29 assist. É diventato capitano della squadra ed è persino riuscito a ottenere una storica qualificazione in Champions League da assoluto trascinatore. Negli ultimi due anni ha anche superato la doppia cifra di gol, trasformandosi in una garanzia di rendimento nel nostro campionato.

Stanislav Lobotka, tra gli eroi del Napoli moderno

Non poteva mancare uno dei migliori centrocampisti centrali della Serie A. Stanislav Lobotka è arrivato al Napoli il 15 gennaio del 2020 dal Celta Vigo per 23 milioni di euro. Fin qui l’acquisto più oneroso a gennaio tra quelli presenti in questo elenco (sarà secondo a fine articolo ndr), segno che il suo nome non era quello di uno sconosciuto. Lo slovacco, però, non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura in azzurro, finendo sempre in panchina con Gattuso.

É grazie a Luciano Spalletti se Lobotka ha saputo rinascere. Allenamenti intensi, una forma fisica ritrovata e una titolarità mai più persa. Il centrocampista è rientrato nell’elenco dei protagonisti assoluti dello storico Scudetto del Napoli dopo 33 anni e ancora oggi, con Antonio Conte, è il perno assoluto della squadra, inamovibile nonostante il passare degli anni.

Fikayo Tomori, impatto pazzesco col Milan

Il penultimo nome di questa lista è quello di Tomori. Arrivato al Milan il 22 gennaio del 2021 in prestito per appena 600mila euro, il difensore inglese ha da subito avuto un impatto incredibile. Schierato praticamente sempre titolare, dopo neanche 6 mesi i rossoneri hanno deciso di acquistarlo a titolo definitivo per oltre 30 milioni totali.

Fu proprio in quella stagione, la 2021/22, dunque quella successiva al suo arrivo, che il Milan tornò a vincere lo Scudetto, con il difensore tra i protagonisti in positivo di quella annata. Oggi Tomori è al centro di alcune voci di calciomercato che lo collegano alla Juventus, a causa del momento più difficile che sta vivendo da quando è in Italia, ma con Conceicao proverà a riconquistare titolarità e fiducia.

Dusan Vlahovic, il colpo più costoso a gennaio in Serie A

Chiudiamo il nostro elenco con l’acquisto più oneroso nella storia del calciomercato invernale della Serie A. Dusan Vlahovic è arrivato alla Juventus, dalla Fiorentina, il 28 gennaio del 2022 per 83 milioni di euro e il suo nome fa tutt’oggi discutere. Nonostante in bianconero abbia vinto fin qui solo una Coppa Italia, il suo trasferimento non poteva non essere presente per l’impatto che ha generato.

Il serbo sta cercando di trovare una continuità che a Torino non è mai riuscito a raggiungere come era successo a Firenze. Tra le pressioni, il nervosismo, le critiche e la mancanza di competizione nel suo ruolo, il centravanti non ha ancora convinto al 100% la tifoseria, ma resta un giocatore di valore assoluto con 53 gol in 123 partite giocate con la maglia della Juventus.