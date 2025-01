Juventus, Vlahovic ceduto adesso: “Due per uno” | ESCLUSIVO

Il punto sul calciomercato bianconero tra entrate e uscite. Non impossibile già a gennaio quella del bomber serbo

Tanta Juventus nell’ultima puntata di ‘Ti Amo Calciomercato.it’, programma in onda sul nostro canale youtube. Giuntoli lavora per la cessione del serbo qualora – come sembra – non dovesse giungere a un accordo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2026.

Intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato.it’, Balice del ‘Corriere dello Sport’ non ha escluso del tutto la partenza del bomber di Belgrado in questa sessione di gennaio. D’altronde la Juventus si sta muovendo non solo sul fronte difesa, con Araujo del Barcellona che sta prendendo sempre più quota, ma anche su quello relativo al reparto avanzato.

Zirkzee è un obiettivo concreto, una richiesta specifica di Thiago Motta che lo ha ‘allevato’ al Bologna. Poi c’è Kolo Muani, in uscita dal Paris Saint-Germain e per il quale c’è un filo diretto con Jorge Mendes. Sia per l’olandese che per il francese, Giuntoli ragiona su un prestito.

Juventus-Vlahovic ai titoli di coda: “Condizioni favorevoli per un 2×1”

Gennaio o estate, l’avventura di Vlahovic (in bilico per il derby) appare dunque ai titoli di coda: “In questo momento la Juventus non esclude una cessione del suo centravanti – le parole di Balice sul canale Youtube di Calciomercato.it – ma solo a condizioni favorevoli che la porterebbero a fare un due per uno”. Due attaccanti, magari proprio Zirkzee e Kolo Muani, con l’uscita di Vlahovic? Difficilissimo, ma non impossibile…

Juventus, Balice: “Molti sondaggi per Douglas Luiz. Tomori? Accordo col Milan prima dell’esonero di Fonseca”

A proposito di cessioni, Balice vede difficile quella dell’oggetto misterioso Douglas Luiz: “Mi sembrerebbe molto strano che la Juve possa arrivare già a gennaio a privarsi del brasiliano”. Anche se “sono arrivati molti sondaggi sul tavolo dell’entourage”.

In uscita c’è sicuramente Fagioli, con Conte in pressing: “Me lo immagino magari più all’estero e penso che anche al ragazzo possa fare bene un’esperienza diversa. Ovviamente se dovesse arrivare un’offerta importante dalla Serie A, verrebbe presa in considerazione“.

In entrata l’investimento più importante sarà in difesa: “Hancko è forse il preferito di Thiago Motta. La Juventus è pronta per un investimento importante subito per lui, ma manca l’apertura del Feyenoord. E Tomori? Credo che la partitanon sia ancora conclusa. La staffetta Conceicao-Fonseca ha complicato un po’ le cose. Proprio nel weekend che poi ha portato all’addio di Fonseca era stato trovato anche l’accordo con il Milan“.