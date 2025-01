Esonero UFFICIALE e Allegri subito: decisione già presa

Contatti diretti tra l’intermediario vicino all’ex Juventus e la proprietà del club. Ecco cosa è successo e la scelta finale

Massimiliano Allegri ha voglia di ripartire. Stavolta ha dato apertura anche all’estero, considerati gli spazi ristrettissimi qui in Italia. In particolare alla Premier League, dalla quale ha ricevuto diverse proposte, anche se prima della sua seconda esperienza alla Juventus.

La sua prima scelta era il Milan, ma in ben due occasioni i rossoneri hanno preferito altri profili. Prima Fonseca all’inizio dell’estate scorsa, poi Sergio Conceicao nel momento in cui hanno scelto di mandare via il portoghese. Restando in Italia, in ottica giugno attenzione alla Roma. Claudio Ranieri è un suo estimatore e proprio il testaccino sarà quello che sceglierà il nome del suo sostituto.

Tornando all’Inghilterra, nelle scorse settimane c’erano stati dei contatti diretti tra un intermediario a lui vicino e la proprietà del West Ham. In un certo senso Allegri aveva dato la sua disponibilità ad accomodarsi sulla panchina degli ‘Hammers’, seppur soltanto a partire della prossima stagione. Il livornese non se la sentiva di subentrare a stagione in corsa, peraltro in una situazione di classifica altamente delicata per i londinesi.

Lopetegui esonerato dal West Ham: niente Allegri, arriva Potter

Il treno West Ham è passato, almeno per ora. Alla fine hanno sì cacciato Lopetegui, il quale ha pagato a caro prezzo i pessimi risultati (squadra al 14esimo posto) nonostante una campagna acquisti importante, ma per sostituirlo hanno optato su un tecnico inglese, vale a dire Graham Potter, pure lui come lo spagnolo sondato (anche qualcosa in più) dal Milan mesi fa. L’ex Brighton e Chelsea ha firmato un contratto di due anni e mezzo.

West Ham United can confirm that Head Coach Julen Lopetegui has today left the Club. — West Ham United (@WestHam) January 8, 2025

Roma, Allegri è un’opzione: “Gli americani non mi hanno chiamato”

“Gli americani non mi hanno chiamato”, ha detto Allegri a dei tifosi che gli chiedevano di andare alla Roma lo scorso 10 dicembre, in un evento pubblico alla Farnesina.

L’ipotesi giallorossa rimane comunque attuale, ‘calda’, proprio perché Ranieri lo apprezza molto e per la sua successione vuole puntare su un tecnico italiano e con una certa esperienza ad alti livelli.

— calciomercato.it (@calciomercatoit) December 10, 2024

Vediamo cosa accadrà nei prossimi mesi, se per Allegri si apriranno o meno altre soluzioni sia in Italia che all’estero.