Bomber in Serie A: Rashford al Milan, in due per la Juve

Le ultime sull’attacco dei rossoneri e dei bianconeri, che si stanno muovendo per migliorare un reparto apparso in difficoltà

Il Milan è rinato con il successo in Supercoppa Italiana, ma la classifica in Serie A continua ad essere complicata. Una classifica, che certamente non piace nemmeno alla Juventus, che ha voglia di essere protagonista sul mercato al pari dei rossoneri.

I due club saranno sicuramente quelli che si muoveranno di più in questa sessione e i tifosi aspettano con ansia novità legate agli attaccanti. In queste ore, d’altronde, le attenzioni sono puntate su Marcus Rashford, con l’arrivo del fratello a Milano. Presto capiremo se la trattativa con il Milan può davvero decollare, ma gli ostacoli non mancano: dallo stipendio altissimo, da 20 milioni di euro lordi a stagione, alla possibile concorrenza. L’attaccante è stato offerto anche alla Juventus, oltre che al Napoli. Ma attenzione alla possibilità di vederlo al Newcastle, oltre che al Borussia Dortmund. La volontà di Rashford, però, è quella di giocare in Serie A.

Calciomercato Juventus, il casting bianconero: da Muani a Zirkzee

Sullo sfondo per il Diavolo ci sono anche Dani Olmo, oltre a Kolo Muani. Il francese, però, è il nome in pole per la Juventus, che si è mossa per prima ed è desideroso di regalarsi un centravanti da affiancare.

Ma la lista della spesa bianconera è davvero lunga e tra i profili cerchiati in rosso, non può non esserci Joshua Zirkzee, che rimane la prima scelta di Thiago Motta. Per il ritorno dell’olandese in Italia, però, si devono creare le giuste condizioni. Sullo sfondo c’è poi il nome di Fullkrug, che può dire addio al West Ham dopo solamente sei mesi. Il tedesco ex Borussia Dortmund però vorrebbe provare a convincere il nuovo allenatore Potter, ufficializzato nelle scorse ore. In casa bianconera va ovviamente tenuta d’occhio la situazione legata a Dusan Vlahovic. Il desiderio del club di Torino sarebbe quello di cedere il serbo, magari al Psg, per puntare così su due attaccanti. Si dar, però, come sia complicato il mercato di gennaio, fatto soprattutto di opportunità