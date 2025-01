Caos Dani Olmo, mossa disperata del Barcellona: il Milan si prepara e può sperare

Lo spagnolo è al centro di una questione molto intricata, ma i blaugrana non si arrendono mentre i rossoneri e la Juve, insieme ad altre big, osservano

Il calciomercato di Milan e Juve, le più bisognose – soprattutto i bianconeri – di rinforzi deve ancora decollare. Sono in corso sondaggi, colloqui in vista di gennaio ma pure per la prossima stagione. In chiave rossonera abbiamo parlato di Samuele Ricci, primo obiettivo per il 2025/26 ma anche di Marcus Rashford che può partire in prestito, al netto di un accordo con lo United sull’ingaggio monstre dell’inglese. Un sogno, come può esserlo anche Dani Olmo alle stesse condizioni. Due nomi, due suggestioni, che accomunano appunto Milan (soprattutto) e Juve.

Sullo spagnolo c’è chiaramente una situazione particolarissima, visto che il Barcellona deve vincere una battaglia legale per registrare l’ex Lipsia costato oltre 55 milioni in estate. I problemi finanziari che violano le norme della federazione spagnola e che costringono i blaugrana a cedere giocatori pesanti per far spazio a Olmo, tengono tutto in sospeso. Il primo tentativo dei catalani è andato a vuoto, ma non c’è ancora resa. Come riporta ‘AS’, il Barcellona ha chiesto la misura precauzionale al Consiglio Superiore dello Sport (CSD). Se il ricorso verrà accolto, sia Olmo che Pau Victor, che convocati per la Supercoppa in Arabia, potranno giocare la semifinale contro l’Athletic Bilbao.

Il Barcellona spera nel Consiglio Superiore dello Sport: i tempi e gli scenari per Milan e Juve

Il Barcellona si aspetta e soprattutto spera che il CSD risponda al ricorso nelle prossime ore, motivo per cui ha presentato quello precauzionale e non quello cautelare con i mezzi ordinari. I servizi legali della CSD stanno già esaminando la richiesta dei blaugrana, ​​composta da 52 pagine e 60 documenti. Un nuoco capitolo del caso Dani Olmo, dopo che sabato scorso la Commissione di Monitoraggio dell’Accordo di Coordinamento Liga-RFEF (la federcalcio) ha respinto la richiesta dipoter registrare nuovamente sia Olmo che e Víctor.

Entrambi i tesseramenti sono stati infatti cancellati dalla Liga a partire dal primo gennaio. Per sopperire il club catalano ha ceduto in fretta e furia l’utilizzo dei box VIP del nuovo Spotify Camp Nou per avere le risorse necessario, ma hanno presentato la documentazione fuori tempo massimo. Il Barcellona quindi sta procedendo per step, occupandosi ora della questione Supercoppa, chiedendo sostanzialmente una misura che accelera le tempistiche della sentenza. Il CSD può accogliere eventualmente il ricorso senza passare per lega e federazione, ma in caso di rifiuto non è escluso che i blaugrana ricorrano anche alla giustizia ordinaria entro cinque giorni. Il responso può diventare poi anche condizionante e decisivo in quello che sarà poi il destino definitivo di Dani Olmo sul mercato. Milan e Juve restano alla finestra, pronte a scatenarsi insieme però ad altre big europee.