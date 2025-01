Juve-Inter, nuovo duello da 30 milioni: in estate non ha passato le visite mediche in Serie A

I bianconeri hanno messo gli occhi su un roccioso difensore in estate già vicinissimo alla Serie A prima che saltassero le visite mediche

Quattro giorni dall’apertura ufficiale del mercato di gennaio, ma in Serie A le big bisognose di rinforzi non si sono ancora mosse. Dalla Juve al Napoli passando per la Roma e il Milan. In primis i bianconeri che devono ingaggiare almeno tre fra difensori e attaccanti, ma ad ora non ci sono trattative particolarmente avanzate.

E questo un po’ preoccupa Thiago Motta e i tifosi, soprattutto in un momento in cui la squadra subisce gol e fa difficoltà segnarne, con un Vlahovic sempre più criticato e nel mirino delle polemiche. In avanti i nomi restano quelli di Zirkzee e Kolo Muani, vanno superati tutti gli ostacoli economici. In difesa Antonio Silva è il preferito, ma il Benfica chiede tantissimo e difficilmente si arriverà a dama già in questo mercato di gennaio. Valutazione di 50 milioni e obbligo di riscatto, come vi abbiamo rivelato, la richiesta dei portoghesi. Anche se le diplomazie del caso sono al lavoro. C’è poi David Hancko del Feyenoord, anche lui molto costoso: il centrale slovacco piace molto a Giuntoli, ma si tratta più di una pista percorribile in estate.

Resta poi anche Fikayo Tomori, difensore del Milan che però vorrebbe prima cercare di giocarsi le sue carte col nuovo allenatore Conceicao, che di conseguenza deve ancora fare le sue valutazioni sull’inglese. La novità riguarda un calciatore che aveva già svolto le visite per la Roma in estate: Kevin Danso.

Juve e Inter mettono gli occhi su Danso del Lens: mezza Europa su di lui

Una delle telenovele estive dello scorso mercato è stata senza dubbio quella legata a Kevin Danso, sbarcato a Roma e poi bocciato dopo le visite mediche, svolte in due tranches per approfondire alcune questioni. Il via libera non è arrivato e allora l’austriaco è stato rispedito al Lens. Con tanto di coda polemica da parte del calciatore sui social nei confronti dei medici.

Ma al ritorno effettivamente ci è voluto un bel po’ prima che Danso tornasse in campo in partite ufficiali. Anche se dal 19 ottobre, giorno del due rientro, ha giocato tutte le partite per 90 minuti senza saltarne neanche uno. E ora è di nuovo in orbita Serie A. Secondo ‘CaughtOffside’, infatti, la Juventus, insieme all’Inter sarebbe nella lunga lista di pretendenti che vede inserite anche Newcastle, West Ham, Wolverhampton, Bayern Monaco, Fenerbahce e Villarreal. Oltre alla Roma, ma difficile da pensare a un ritorno di fiamma giallorosso visto quanto successo pochi mesi fa. Il Lens ha qualche problemino finanziario, deve cedere e Danso può portare 25-30 milioni, il prezzo dell’austriaco.

L’Inter invece potrebbe pensarci per l’estate prossima, visto che un investimento del genere a gennaio è difficile da ipotizzare. Anche se in difesa qualche problemino c’è stato con gli infortuni, l’età (26 anni) è ancora giusta e il prezzo è simile a quello di altri profili studiati. Per entrambe le formazioni, ovviamente, c’è sempre l’incognita legata alle sue condizioni fisiche che hanno fatto saltare il trasferimento alla Roma. In Italia certe situazioni sono trattate in maniera più stringente, per cui questo sarebbe un aspetto totalmente condizionante e che pone le due squadre azzurre nettamente indietro.