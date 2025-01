Vlahovic saluta la Juve: doppia cessione e nuovo bomber

Intrecci di mercato sull’asse Torino-Parigi: attaccanti e difensori, ecco cosa può succedere nei prossimi giorni

E’ pronto ad infiammarsi il calciomercato. Gennaio sarà soprattutto il mese della Juventus, che ha bisogno di mettere a segno diversi colpi.

L’obiettivo principale di Giuntoli è chiaramente quello di rafforzare il pacchetto arretrato, che ha perso prima Bremer poi Cabal, per l’intera stagione. La Vecchia Signora ha inoltre scaricato Danilo, che lascerà certamente il bianconero. Così sul taccuino del Direttore sportivo del club di Torino ci sono i nomi di diversi difensori: tra i preferiti c’è certamente Antonio Silva, per il quale però serve uno sforzo economico. Piace non poco anche Fikayo Tomori, ma il Milan vorrebbe 30 milioni di euro e c’è da fare i conti con l’arrivo di Sergio Conceicao, che potrebbe cambiare le carte in tavola. Per David Hancko bisognerà, invece, aspettare giugno.

Tra i difensori accostati alla Juventus, in quest’ultimo periodo, c’è inoltre anche Milan Skriniar. L’ex Inter, però, non è un profilo che fa impazzire Thiago Motta. Il calciatore potrebbe così trasferirsi altrove, visto che la sua volontà è quella di trovare il campo con continuità.

Calciomercato, il domino dei bomber

Discorso identico per Kolo Muani, che come Milan Skriniar, ha voglia di lasciare il Psg, per rilanciarsi in un’altra squadra. Il centravanti è stato sondato dal Milan, ma soprattutto dalla Juventus.

I bianconeri, che stanno pensando concretamente a Joshua Zirkzee, potrebbero cogliere l’occasione legata al calciatore francese, che può lasciare la capitale transalpina in prestito con obbligo di riscatto. Anche in Francia ipotizzano il doppio addio al Psg. Un doppio addio che potrebbe innescare un domino di attaccanti che coinvolgerebbe la Juventus. A scriverne è Le Parisien, che scrive come le attenzioni del Paris siano rivolte a Dusan Vlahovic. Sono ben noti i problemi dei bianconeri nel rinnovare il contratto, attualmente in scadenza nel 2026, al serbo. Una separazione, dunque, è sempre stata messo in conto. Con l’addio dell’ex Fiorentina, inevitabilmente, si spalancherebbero le porte di un nuovo attaccante. Come detto, Zirkzee è tra i nomi in cima alla lista, ma anche Kolo Muani piace tanto.