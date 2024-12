Sgambetto di Conte alla Juventus: Giuntoli accelera per Zirkzee

L’ex attaccante del Bologna, ai ferri corti con il Manchester United, resta il sogno di Thiago Motta per il reparto offensivo

La Juve mette fuori squadra Danilo e intanto è pronta a volare in Arabia Saudita per giocarsi la Supercoppa Italiana nella semifinale di venerdì contro il Milan.

Un modo per svoltare la stagione, con l’occasione per Thiago Motta di conquistare il primo trofeo della sua avventura in bianconero. Gestione che finora ha regalato poche soddisfazioni al tecnico ex Bologna, con una rosa ridotta all’osso in difesa e attacco. Perciò il Dt Giuntoli sta cercando i giusti correttivi per rinforzare lo scacchiere della Juventus e gli 8 milioni che mette in palio la Supercoppa sarebbero certamente un tesoretto prezioso per dare l’assalto a un paio di difensori e un attaccante nel mercato invernale che aprirà i battenti il 2 gennaio.

L’uscita di Danilo obbliga la dirigenza bianconera a consegnare due tasselli a Motta: Antonio Silva, Hancko e Tomori sono i nomi più caldi nel file di Giuntoli, anche se gli scenari potrebbero cambiare per il centrale inglese dopo il ribaltone in panchina e l’arrivo al Milan di Conceicao al posto del connazionale Fonseca.

Difesa ma anche attacco dicevamo, con Milik ancora fermo ai box e che nella migliore delle previsioni si unirà nuovamente al gruppo al ritorno della squadra dalla spedizione in Arabia Saudita.

Il polacco è fermo dallo scorso giugno dopo il doppio intervento al menisco del ginocchio e com’è normale che sia ci sono dei dubbi sulla sua tenuta fisica, considerando il lunghissimo stop e lo storico infortuni. Inevitabile quindi che Giuntoli si stia guardando attorno per una nuova punta, che difficilmente sarà però il pupillo Raspadori dopo la chiusura del Napoli e il nuovo ruolo ritagliatogli da Antonio Conte. Complicato uno scambio con Danilo o Fagioli, quest’ultimo molto apprezzato dalla dirigenza partenopea. Il sogno di Thiago Motta rimane Joshua Zirkzee, ai ferri corti con il Manchester United e la sostituzione shock dopo appena 33 minuti del match di ieri perso contro il Newcastle è un nuovo segnale per la Juventus.

Si apre uno spiraglio per l’olandese, mentre Giuntoli butta un occhio pure in Francia. Infatti nella lista del capo dell’area tecnica figurano sempre Kalimuendo e soprattutto Kolo Muani, anche se per il nazionale francese in uscita dal PSG (che piace inoltre al Milan) c’è la forte concorrenze delle big di Premier League.