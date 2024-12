Scopri quali sono i 5 calciatori che hanno visto il loro valore di mercato scendere maggiormente nel corso del 2024: anno disastroso per il Milan

Nel corso di un intero anno solare si susseguono centinaia di avvenimenti. Per qualcuno il 2024 è stato straordinario, ma come per ogni aspetto della vita, c’è anche l’altra faccia della medaglia da tenere in considerazione. L’annata appena trascorsa, per qualcun altro, è stata estremamente complessa, deludente o più semplicemente sfortunata. Nello sport, sono tutti fattori che possono condizionare la percezione che si ha di un atleta.

Grazie ai dati Transfermarkt abbiamo potuto analizzare con un focus specifico, quali sono stati i 5 giocatori di Serie A con il valore di mercato che si è abbassato di più nel corso del 2024. Ci sono stati calciatori, infatti, che hanno visto il proprio prezzo calare drasticamente. In questa flop 5, abbiamo preso in considerazione solamente i giocatori ancora presenti in Serie A.

Rafael Leao, il 2024 da dimenticare per il portoghese

Costantemente sotto la lente di ingrandimento. Ogni settimana una nuova critica. La mancanza di costanza nelle prestazioni. Il 2024 di Rafael Leao si potrebbe riassumere in mille modi, ma forse quello più opportuno è: deludente. Da un calciatore del suo calibro ci si aspetta sempre qualcosa in più e questo il Milan lo ha patito. Rientra in questa lista perché il suo valore di mercato è sceso di 15 milioni.

Come lui ci sarebbero anche Hermoso, Douglas Luiz e Tammy Abraham, ma il peso che porta con sé Leao è tutt’altro. Un calo del 16,7% che lo ha portato da un valore Transfermarkt di 100 milioni a 75. L’ala del Milan, ora, si ritroverà un nuovo allenatore: Sergio Conceicao, ufficializzato in giornata, e con il suo connazionale spera di ritrovare la determinazione di un tempo.

Paulo Dybala, la caduta della Joya

Ha brillato nella trasferta di San Siro contro il Milan, perché quando sta bene resta un giocatore di un’altra categoria. Ma le sue condizioni fisiche, gli anni che avanzano (ora ne ha 31 ndr) e le prestazioni deludenti anche della Roma, non hanno aiutato Paulo Dybala. L’argentino è il calciatore che in percentuale ha visto calare maggiormente il suo valore di mercato -68%, passando da 25 a 8 milioni di euro.

Claudio Ranieri ha ribadito che Dybala vuole restare a Roma, allontanando le voci del Galatasaray. Il 2025, però, potrebbe essere l’ultimo anno, almeno per 6 mesi, in cui vedremo la Joya in Serie A. Dalla prossima stagione si capirà il destino del mancino giallorosso, che intanto proverà a trascinare i capitolini verso una posizione di classifica più dignitosa, da qui alla fine dell’anno.

Giacomo Raspadori, il talento sprecato del Napoli

Ha vinto uno scudetto come uno dei co-protagonisti, segnando due reti pesantissime contro Spezia e Juventus. Quello, però, era il 2023 e da allora sono successe tantissime cose in casa Napoli e Jack Raspadori ne ha risentito. La scorsa stagione, che ha compreso i primi 6 mesi di questo 2024, sono stati un disastro per l’attaccante, che anche con Antonio Conte, non ha trovato grande spazio fin qui.

La rete decisiva contro il Venezia nell’ultima giornata di campionato, però, potrebbe aver allontanato definitivamente le voci di un suo addio a gennaio. Certo è che Raspadori cerca e merita spazio e a furia di rimanere in panchina e segnare poco, ha visto il suo valore di mercato scendere del 53%, passando dai 32 milioni di inizio anno, ai 15 attuali. Un crollo che il Napoli potrebbe pagare anche in estate al momento della sua possibile cessione.

Fikayo Tomori, ai margini del Milan

Cos’è successo a quel difensore roccioso e insuperabile che abbiamo visto anni fa nel Milan? L’attuale Fikayo Tomori è un lontano parente, ma non solo di se stesso, ma proprio di un calciatore di Serie A. Questo perché, dall’inizio della stagione, il centrale ha disputato poco più di 1000 minuti, venendo scavalcato ampiamente nelle gerarchie difensive. In campionato non gioca praticamente più e solamente l’arrivo di Conceicao potrebbe portare ad una svolta.

Intanto la Juventus ha messo gli occhi su Tomori, provando a replicare una trattativa come quella avuta in estate per Kalulu. I bianconeri vorranno approfittare del crollo che ha vissuto il difensore: da 40 a 22 milioni, il suo attuale valore, un -18, che corrisponde ad un -45% totale. Un’annata da dimenticare. Il 2025 potrebbe regalare altre soddisfazioni al giocatore.

Ismael Bennacer, quando gli infortuni hanno la meglio

Chiudiamo la nostra flop 5 con l’ennesimo giocatore del Milan. Il calo di Ismael Bennacer è purtroppo da ricercare negli infortuni. Nel 2023 salta la prima parte di stagione per un problema al ginocchio, tornando nel febbraio di quest’anno, senza però incidere come un tempo. La stagione in corso poteva rappresentare quella della ripresa, ma un infortunio al polpaccio gli ha permesso di disputare solamente 104 minuti in totale.

Le continue assenze, purtroppo, hanno portato ad un calo del suo valore di mercato da 35 a 14 milioni di euro, un -21 che in percentuale si è trasformato in un -60%. Il Milan lo ha ufficialmente recuperato nella partita contro la Roma, sperando in una seconda parte di stagione in cui potrà sfruttare le sue capacità. In estate, col contratto in scadenza nel 2027, verranno prese poi delle decisioni.