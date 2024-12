Roma-Parma, Ranieri mette le cose in chiaro su Dybala: “Vuole restare con noi”

Il tecnico giallorosso soddisfatto per il pokerissimo rifilato al Parma e per le prestazioni di tanti singoli: le sue parole nel postpartita

La Roma schianta 5-0 il Parma nell’ultima partita casalinga del 2024, che i giallorossi chiuderanno a San Siro domenica prossima col Milan. La squadra di Ranieri sale a quota 19 punti, reagendo in maniera importante alla brutta sconfitta di Como.

Nel postpartita le parole del tecnico della Roma in conferenza stampa:

Avrebbe lasciato quegli 11 all’infinito? “Me l’hanno chiesto anche i miei collaboratori. Stavo vedendo che facevano bene, mi sembvrava bello lasciare quelli che avevano iniziato la partita. Siamo abituati a fare cinque cambi, ma erano concentrati e stavano facendo bene, quindi ho detto ‘li lascio’.

Il ruolo ideale di Saelemaekers è a tutta fascia? “Lui è un giocatore internazionale che sa fare più ruoli. Avevo bisogno di lui su questa fascia per determinate giocate e le sta facendo bene. Ora mi va bene così, ma poi non è detto. Magari vedremo altre soluzioni, ma mi era piaciuto con la Samp e oggi anche”.

Ora l’intesa tra Dybala e Dovbyk è cresciuta perché sono cresciuti fisicamente? “Sicuramente, sono convinto che non sono ancora al 100%, per cui stanno salendo di condizione, si cercano di più e anche la squadra conosce meglio Artem. E cercavano di dargli palla per fargli fare gol e mi fa piacere, perché significa che non ci sono gelosie”.

Tra Como e Parma due gare diverse? “Abbiamo due giocatori che guidano la squadra, Hummels e Paredes e a Como non ce l’avevo. Mi do questa spiegazione, ma i ragazzi giocano con un’altra sicurezza quando ci sono loro”.

Chiederà alla proprietà di non cedere Dybala? “Io capisco tutto, ma dobbiamo capire il mestiere differente che fanno gli agenti, girano il mondo e propongono i loro giocatori come il bene più prezioso e poi portano le offerte. Non ci sono arrivate cose. Io so che Paulo vuole restare e sta bene con noi, io sto bene con lui. Capisco voi, ma capite anche me. Bisogna capirci, voi fate il nostro mestiere e io il mio”.

C’è problema tattico in trasferta? “Sì, dobbiamo affinare determinate cose”.