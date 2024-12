Tomori alla Juve, quanti problemi per Giuntoli: la situazione

Il difensore inglese è in uscita dal Milan e i bianconeri hanno fiutato un nuovo affare con i rivali, ma la questione è più intricata rispetto a Kalulu

Ultimo turno di campionato del 2024 che fa da antipasto all’apertura del mercato di gennaio, in Serie A già abbastanza caldo. In primis per la questione Danilo: su Calciomercato.it vi abbiamo raccontato in questi minuti di come il brasiliano e la Juventus siano ai ferri corti. Il calciatore vuole lasciare i bianconeri gratis e firmare subito con il Napoli di Antonio Conte, che dal canto suo non ha intenzione di sborsare nulla per il suo cartellino. L’interesse di tutti è quello di chiudere in fretta, magari anche già prima della Supercoppa per cui Danilo rischia di non essere convocato.

Thiago Motta ha dribblato totalmente la questione, ma Giuntoli dovrà necessariamente far arrivare al suo allenatore a questo punto non meno di due difensori viste le assenze già tostissime da digerire di Bremer e Cabal. E dopo Kalulu si è sparsa l’indiscrezione di un possibile arrivo a Torino anche di Fikayo Tomori, che ovviamente ha scatenato le proteste dei tifosi del Milan sui social e della piazza in generale. Il centrale inglese piace, conosce la Serie A ed è molto esperto per cui prontissimo all’uso. In questo caso però la situazione economica dell’affare sarebbe totalmente diversa, visto che Kalulu il Milan lo ha sostanzialmente regalato alla Juve, in prestito con diritto di riscatto.

E ora il francese è titolare inamovibile mentre Fonseca ha dovuto rispolverare un comunque buon Gabbia, ma in coppia con Thiaw. Due che fino a pochi mesi fa erano più fuori che dentro i radar rossoneri. Per Giuntoli la strada sarebbe però molto in salita stavolta.

Juve, Tomori si complica: le richieste del Milan e la concorrenza della Premier

Fikayo Tomori sta vivendo una stagione molto complicata. Dal 19 ottobre non gioca una partita da titolare in campionato, collezionando una decina di minuti nelle ultime 9 partite. Un bottino assurdo per un calciatore protagonista assoluto dello scudetto e uno dei top in Serie A, che va detto lo scorso anno si è un po’ perso. Qualche partita in Champions e la goleada in Coppa Italia giocate dall’inizio non possono bastare e quindi le voci su un addio sono diventate automatiche.

Con la Juve che ha disperato bisogno di difensori. Ma il Milan stavolta vuole monetizzare e la richiesta parte da 25 milioni di euro. Troppi per i bianconeri, almeno quelli italiani. Perché in Inghilterra con gli stessi colori c’è il Newcastle, ma una disponibilità economica ben diversa. I Magpies hanno messo gli occhi sull’ex Chelsea da qualche tempo, ma più in generale in Premier lo hanno sempre tenuto in considerazione. E la concorrenza in caso di affondo sarebbe troppo importante per la Juve, che al contrario prenderebbe Tomori così come ha ingaggiato Kalulu, ovvero in prestito. Possibilmente con diritto di riscatto. Impensabile, soprattutto a livello ambientale, per il Moncada e Furlani. I 25 milioni potrebbero invece più facilmente arrivare dall’Inghilterra.

Intanto Fonseca ne ha parlato così in conferenza: “Stiamo pensando a tutte le situazioni. La società è attenta. Faremo tutto quello che serve per il bene della squadra. Non abbiamo parlato di Tomori, per me è una novità. Se dovesse servire parlare lo faremo. È utile al Milan? Sì, è un grande professionista, è importantissimo per la squadra, si allena sempre alla stessa maniera, per me questo è importante. Il suo atteggiamento non è mai cambiato, è questa la cosa più importante”.