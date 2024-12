Doppio regalo per Fonseca: “All-in su Ricci. Tomori? Farei questo scambio con la Juve” | ESCLUSIVO

Il punto sul mercato del Milan. Il tecnico portoghese aspetta rinforzi per centrare l’obiettivo Champions League¬†

C’√® tanto mercato al centro delle discussioni di Zona Rossonera. Il programma sul canale YouTube di Calciomercato.it, ha ospitato ¬†Matteo Mosconi.

Con il giornalista di TeleCity sono stati diversi gli argomenti trattati, a partire dal possibile addio di Fikayo Tomori, finito nel mirino della Juventus: “Non ci voglio credere – afferma il collega – Non voglio credere che Milan sia diventato succursale della Juve dal punto di vista difensivo. Gi√† c’√® stata l’operazione Kalulu che non ha senso, avevi gi√† il terzino in rosa senza comprare Emerson. Tomori negli ultimi anni ha commesso errori gravi, non ultimo quello a Firenze, ma andresti a dare alla Juve, tua rivale nella corsa Champions, un giocatore che cambiando ambiente si pu√≤ riprendere e puoi consegnare alla Juve la coppia che ti aveva fatto vincere lo scudetto due stagioni fa. Se la Juve dovesse offrire una cifra capogiro √® un conto, ma √® una mossa che non farei mai”.

Viste le difficolt√† economiche della Juve nel mettere sul piatto i 30 milioni di euro richiesti dal Diavolo, non √® da escludere un’operazione attraverso uno scambio: “Fagioli per il Milan? E’ un giocatore che mi piace, non so se pu√≤ rappresentare il centrocampista che manca. Credo che il Milan far√† un mediano, penso che per Ricci potrebbe davvero fare un all-in, magari offrendo 25 milioni e cercando qualche compromesso. L’altro nome √® Frendrup. Io chi prenderei dai bianconeri √® Vlahovic, vado controcorrente ma credo che alla Juve dovrebbero ringraziarlo. Senza di lui avrebbero la met√† dei gol fatti, √® un 2000, ha dimostrato di saper segnare sia in A che in Europa. Potessi scegliere chi prendere dalla Juve prenderei lui. Lo scambio Tomori-Vlahovic lo farei all’istante. Fagioli fossi nella Juve non lo cederei mai al Milan e lo stesso discorso vale per Tomori. Gi√† gli abbiamo dato Kalulu, direi si possono accontentare”.

Guardando ancora al mercato, si fa il punto della situazione, con il possibile colpo dalla Serie B: “Mi aspetto un centrocampista – conferma ancora Mosconi -, credo che quello si far√†. Vero che recupererai Bennacer ma non puoi fare affidamento. Ho una speranza che si chiama Berardi. Perch√© non acquistarlo? Hai bisogno di un giocatore a destra, visto che Chukwueze non sta facendo bene, √® un’occasione di mercato che puoi sfruttare. Dietro invece se consideriamo le ultime 11 gare il Milan ha perso solo a Bergamo. Fonseca ha il merito di aver recuperato Thiaw che sembrava completamente ai margini. Dietro non mi aspetto granch√© anche perch√© hai trovato Jimenez, che gi√† lo scorso anno aveva dato l’impressione di essere un ottimo giocatore. Se poi dovesse arrivare un’offerta per Theo chiaro devi rivedere le cose, ma penso sia pi√Ļ un discorso per giugno”.

Milan, da Theo Hernandez a Chukwueze: parla Mosconi

Immancabile un punto della situazione su Theo Hernandez, che non sta attraversando un momento facile: “Credo vada a tutti i costi recuperato – prosegue il giornalista – Theo √® patrimonio della societ√†, √® un giocatore forte, ma non √® il giocatore che abbiamo visto. Non sta bene dal punto di vista fisico, lo ha detto Deschamps, lo ha detto Fonseca: perch√© non fidarci? Ci sono anche questioni extracampo che possono influire. Jimenez non lo toglierei ora dal campo, lui nasce a destra e non credo che possa giocare terzino con Theo in campo in contemporanea, ma davanti al posto di Chukwueze perch√© no? Non mi piace criticare, ma Chukwueze fa sempre la stessa cosa, ci mette tanta grinta ma non basta. Jimenez potrebbe essere un’idea. Mi auguro di recuperare Theo. Perderlo sarebbe un problema, trovare un altro¬† terzino con le sue qualit√† non √® semplice”.

Ma Chukwueze non √® l’unico bocciato: “Quest’ estate mercato non √® stato fatto in linea con Fonseca, che da subito ha spostato Pulisic al centro. Mancava un esterno destro alternativo a Chukwueze, che ha mostrato limiti clamorosi. Per Loftus-Cheek mi spiace. Lo scorso anno ha fatto bene e non aveva nemmeno subito particolari infortuni. Quest’anno invece √® un giocatore completamente diverso. Senza voglia, grinta e che fa il compitino. Su Okafor ci credevo, giocatore che a gara in corso pu√≤ fare bene. Se a gennaio dovesse arrivare un’offerta il Milan pu√≤ prenderla in considerazione, ma deve arrivare un’offerta consona a quella che √® stata la spesa, soprattutto per Chukwueze. Non so quanti possono bussare alla porta del Milan per un ragazzo che ha qualit√† ma non riesce ad esprimerle”.

Infine si affronta l’argomento che sta tanto facendo discutere i tifosi, quello relativo alle dichiarazioni di Gerry Cardinale, che hanno poi avuto una risposta da parte di Marotta: “Sono tematiche che non fanno impazzire. Preferisco parlare di calcio giocato. Io personalmente mi sarei fatto gli affari miei, non siamo nelle condizioni di poter andare a rompere le scatole agli altri, soprattutto all’Inter. Non si pu√≤ dire che non stia facendo bene, con Marotta in primis. Vero forse quello che dice Cardinale, con Zhang che ha avuto dei problemi dal punto di vista economico ed √® stato costretto a lasciare la societ√† ad Oaktree. Per quanto possano essere dichiarazioni vere io avrei lasciato perdere. Non sei tu, Gerry Cardinale a poter dare lezioni agli altri. Mi avessi portato dei trofei nel corso di queste stagioni allora avrei potuto accettarle, ma non siamo in quella condizione. Siamo ottavi con una squadra in difficolt√†, non vedo perch√© fare questo genere di attacchi. Marotta ha ammesso che ci sono stati problemi finanziari, mi domando perch√© nessuno si sia soffermato su questa cosa. Tutto √® trascorso come se nulla fosse. Marotta rivendica le due stelle, per√≤ forse pochi si ricordano¬† che alla Juve diceva che quei due scudetti appartenevano alla Juve e non all’Inter. E’ il gioco delle parti. Conviene stare zitti e lavorare sul campo. C’√® da dire che finanziariamente il Milan e questa dirigenza lavora bene. Magari non in altri ambiti, ma dal punto di vista finanziario lavora bene. La societ√† chiude in attivo, cosa che non fa l’Inter per√≤ l’Inter vince i titoli. Io personalmente mi sarei fatto gli affari miei. Secondo me stanno imparando qualcosa ora dal calcio italiano, dovrebbero imparare a parlare dopo aver vinto”.