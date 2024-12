Inter, Inzaghi in emergenza e nuovo difensore: Marotta ha deciso

Il tecnico piacentino, senza Pavard, Acerbi e Darmian per la trasferta di Cagliari, accoglierebbe volentieri un nuovo tassello in difesa nel mercato di gennaio

Sarà un’Inter incerottata in difesa quella che questo pomeriggio scenderà in campo a Cagliari per l’anticipo della 18° giornata di campionato.

Niente da fare per Simone Inzaghi: Pavard e Acerbi non hanno recuperato per la sfida odierna, al pari inoltre di Darmian. È slittato il rientro de due difensori, ormai ai box da diversi settimane in attesa di smaltire i rispettivi infortuni muscolari. Sia il francese che l’ex Lazio partiranno comunque a inizio settimane per l’Arabia Saudita, con Inzaghi che spera di averli a disposizione per la semifinale di Supercoppa in programma giovedì contro l’Atalanta.

Già nei giorni scorsi l’allenatore piacentino aveva manifestato il suo pessimismo sul ritorno in campo di Pavard e Acerbi, con l’obiettivo di recuperarli per il primo trofeo stagionale dove l’Inter affronterà prima la ‘Dea’ e poi eventualmente in finale una tra Milan e Juventus. Inzaghi inoltre per l’ultima gara dell’anno perde anche Darmian, che non ha ancora smaltito la contusione al ginocchio rimediata in Coppa Italia contro l’Udinese.

Calciomercato Inter, colpo in difesa e addio Arnautovic: la strategia nerazzurra

Coperta corta quindi per Inzaghi per la trasferta di Cagliari, dove verrà confermato il trio composto da Bisseck, de Vrij e Bastoni davanti la porta difesa da Sommer.

L’Inter e il tecnico monitoreranno comunque con attenzione le condizioni fisiche di Acerbi, vittima in questa stagione di qualche infortunio di troppo. Inzaghi sarebbe ben felice di allargare la propria rosa con un nuovo difensore, ma difficilmente la dirigenza di Viale della Liberazione lo accontenterà a gennaio. Il colpo nelle retrovie è previsto la prossima estate, quando appunto uno tra Acerbi e de Vrij potrebbe lasciare Milano. Se non ci saranno ghiotte occasioni dal mercato, Marotta e Ausilio rimanderanno tutto a fine stagione. Bijol resta un obiettivo concreto nonostante non ci siano stati ancora passi ufficiali, mentre in casa Atalanta i campioni d’Italia seguono Hien. Nei radar c’è anche in laziale Gila, tutti obiettivi però costosi e che hanno una valutazione intorno ai 30 milioni di euro.

Pure il Valencia con i baby Mosquera e Gasiorowski è una bottega cara, mentre non tramonta dal Genoa la pista Vasquez che ha costi più accessibili. L’eventuale addio anticipato di Arnautovic aprirebbe uno spiraglio a gennaio per un colpo in difesa, anche se come scrivevamo sopra l’intenzione della dirigenza interista è quella di non toccare la rosa di Inzaghi fino al termine della stagione.