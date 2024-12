Pellegrini, Theo Hernandez e non solo: cinque nomi che accendono il mercato in Serie A | CM.IT

Dal centrocampista della Roma a Theo Hernandez e altri nomi in bilico nelle big italiane: su Calciomercato.it una panoramica dei fronti più caldi in vista di gennaio

Tante squadre molto attive sul mercato, diverse urgenze per i vari club e la possibilità di imbastire numerosi scambi per far quadrare le esigenze di tutti. A parte l’Inter, che può stare relativamente più tranquilla nell’immediato, per tutte le altre ci sono scenari che possono accendere la sessione da un momento all’altro. Su Calciomercato.it, nel corso di ‘Ti Amo Calciomercato’ sul nostro canale Youtube, il punto sui nomi più caldi del momento.

Non è più particolarmente centrale, ad esempio, Lorenzo Pellegrini alla Roma, per il quale ci sono una scadenza contrattuale in avvicinamento (giugno 2026), che in questo momento gli da’ una certa forza e, sullo sfondo, l’interesse di grandi club con i primi sondaggi da parte del Napoli. Come raccontato sulle nostre pagine, da non scartare l’ipotesi di uno scambio tra Roma e Napoli con Pellegrini e Raspadori coinvolti.

Gli azzurri preferirebbero sicuramente cedere l’attaccante ai giallorossi piuttosto che alla Juventus, dal canto proprio il giocatore chiede spazio e segue anche l’interessamento dei bianconeri, che cercano un attaccante, non avendo fiducia nelle garanzie fisiche fornite da Milik. A proposito degli intrecci tra Torino e i partenopei, Danilo rimane il nome principale chiesto da Conte per la difesa e di fatto è già fuori dai piani di Giuntoli e Thiago Motta. Ma una operazione che coinvolga Raspadori appare assai complicata. L’asse Juve-Napoli potrebbe attivarsi per quanto riguarda invece Fagioli, altro giocatore per il quale Conte sarebbe disposto a tutto.

Milan, futuro a rischio per Theo Hernandez: novità possibili anche a gennaio

Altro giocatore la cui posizione in bilico può incendiare il mercato è sicuramente Theo Hernandez. Il francese non sta vivendo un gran momento al Milan e le discussioni sul suo futuro aumentano.

Qualche segnale sul rinnovo di Theo Hernandez con il Milan è arrivato, ma questo non esclude una sua futura cessione. Il laterale mancino ha perso un po’ di considerazione sia all’interno dei rossoneri, sia come nome sul mercato internazionale. Le scelte del Diavolo, di recente, parlano chiaro e anche le affermazioni di Fonseca danno un quadro della situazione che potrebbe avere evoluzioni impreviste, con qualche novità possibile già a gennaio.