Juve-Napoli, asse caldo: Fagioli in azzurro, ma non solo

Le ultime notizie di calciomercato legate alle due squadre: Thiago Motta e Antonio Conte aspettano rinforzi. Ecco cosa può succedere

Poche ore e il calciomercato invernale avrĂ ufficialmente inizio. Tra la squadre protagoniste ci sarĂ certamente la Juventus, con Giuntoli chiamato a rafforzare una rosa che presenta diverse lacune.

Lacune dovute soprattutto agli infortuni di Bremer e Cabal, ma anche dalle condizione precaria di alcuni calciatori. I bianconeri, così, sono pronti ad acquistare un nuovo difensore, ma la dirigenza sta pensando anche ad un attaccante. I soldi, però, sono pochi e servirà dunque ingegnarsi per riuscire ad accontentare Thiago Motta. Attenzione così all’asse Napoli-Juventus, che può davvero incendiarsi fin da subito. Non è un segreto, d’altronde, che Antonio Conte abbia messo da tempo gli occhi su Nicolò Fagioli. Il giovane, come vi abbiamo raccontato, è visto come il rinforzo ideale per la mediana azzurra. Il calciatore, però, piace tanto anche al Marsiglia di Roberto De Zerbi e al Paris Saint-Germain, oltre che a diversi club di Premier League.

Calciomercato Juventus, ecco Raspadori dal Napoli

Fagioli è l’elemento individuato per finanziare il mercato della Juventus. L’uomo da sacrificare. Il giovane centrocampista può davvero essere il calciatore che può incendiare l’asse con il Napoli.

I media italiani confermano quanto scritto su Calciomercato.it in queste ultime settimane, con la voglia di Fagioli di cambiare aria per trovare continuitĂ . La valutazione che ne fa la Juve è sui 25 milioni di euro. La stessa di Giacomo Raspadori, che Thiago Motta e la dirigenza bianconera ritengono perfetto per rafforzare l’attacco. Il doppio affare può davvero decollare nei prossimi giorni se si dovesse trovare la quadra. I due club possono così seguire due strade: una porta ad un scambio dei due cartellini, con trasferimenti a titolo definitivo; un’altra porterebbe a trattare i due affari separatamente. Presto capiremo se i due italiani cambieranno davvero maglia giĂ a gennaio. Ma c’è un altro elemento, oggi in forza alla Juventus, che può trasferirsi sotto il Vesuvio. Stiamo parlando di Danilo, che Thiago Motta lascerebbe andar via tranquillamente, ma serve chiaramente un sostituto. Il calciomercato è dunque pronto ad entrare nel vivo.