Fonseca riabbraccia Bennacer, ma aspetta il colpo in mediana: la scelta del Milan | CM.IT

Il club rossonero può mettere a segno un colpo in mediana. Ecco il punto della situazione a pochi giorni dall’inizio del mercato

Dalle parti di Casa Milan si lavora per provare a rafforzare la squadra nel 2025. Nel mondo rossonero c’è la consapevolezza che l’organico a disposizione di Paulo Fonseca sia all’altezza per centrare gli obiettivi prefissati, ma se dovesse presentarsi l’opportunità giusta qualcosa si farà. In linea generale, però, il calciomercato di gennaio non è amato dalle parti di via Aldo Rossi, dove preferiscono programmare i colpi per l’estate.

Il bomber tanto atteso, ad esempio, non arriverà prima di luglio. A gennaio, invece, gli affari possono essere legati al vice Theo Hernandez e soprattutto al centrocampista. Per quanto riguarda il terzino sinistro i nomi in prima fila sono quelli di Biraghi, Parisi e Pezzella. Per la mediana, invece, al momento non c’è alcuna trattativa in dirittura d’arrivo, anche se i sondaggi sono stati diversi. Al Milan aspettano di capire quali risposte darà Ismael Bennacer, che corre finalmente verso la convocazione contro la Roma, dopo il lungo infortunio. Se l’algerino dovesse dare garanzie, il Milan non avrebbe alcuna fretta nell’acquistare un nuovo calciatore nel ruolo.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Chukwuemeka

Come detto, però, il Diavolo è attento alle occasioni si potranno presentare. Una di queste può essere Chukwuemeka, che il Chelsea è pronto a lasciare andare con la formula del prestito.

Il suo nome, come confermato a Calciomercato.it, è ancora sul taccuino di Geoffrey Moncada, che potrebbe finalmente cogliere l’occasione. Il centrocampista, però, piace anche alla Juventus e al Napoli, oltre che a diversi club inglesi. Proprio una squadra di Premier League rimane la destinazione più possibile. Sull’agenda del Milan, però, i nomi che piacciono sono tanti e molti di questi portano in Italia. Non è un segreto che in cima alla lista dei desideri ci sia Samuele Ricci. Per l’italiano c’è da battere la concorrenza di Inter e Manchester City, ma il Diavolo non è disposto ad alcuna follia considerando che il suo contratto scadrà nel 2026. Interessano e non poco anche Frendrup del Genoa, Belahyane del Verona e Bondo del Monza, che hanno un prezzo più basso rispetto al collega azzurro del Torino. Il Milan, dunque, spera di avere risposte positive da Bennacer, per non avere l’acqua alla gola per andare a trattare l’acquisto di un nuovo centrocampista, che Fonseca pensa sia utile a prescindere. Bisogna sottolineare, che il Diavolo al momento non ha slot stranieri liberi e questo può condizionare le scelte, soprattutto se nessuno dovesse fare le valigie.