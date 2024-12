Juve, brutte notizie per Giuntoli: salta tutto in extremis

A breve si aprirà il mercato di gennaio e i bianconeri hanno anche bisogno di cedere, ma non arrivano buone notizie dall’Inghilterra

La Juventus vince ma non convince, ma intanto rosicchia punti alle squadre che la precedono in classifica. Più che altro alla Fiorentina, unica delle prime dieci in campionato a non aver vinto l’ultima partita giocata. I bianconeri ora hanno agganciato la viola a quota 31 punti, pur con una gara in più, e proprio a pochi giorni dallo scontro diretto di domenica all’Allianz Stadium che chiuderà l’anno delle due squadre.

Una sfida sentitissima per tradizione, ma stavolta fondamentale anche per la classifica in un momento non buono per entrambe per motivi diversi. La Juve che appunto stenta a decollare, è imbattuta ma lontanissima da quello che ci si aspettava a inizio stagione. E la Fiorentina che dopo una lunga cavalcata adesso è incappata in due sconfitte consecutive con Bologna e Udinese. Momenti di flessione più che naturali in una stagione. Ma lo scontro diretto può influire sul morale soprattutto della squadra di Palladino. In tutto questo la Juve dovrà anche preparare la Supercoppa di inizio gennaio e Thiago Motta sperare in qualche rinforzo immediato, in primis in difesa ma non solo.

Per Giuntoli sarà una sessione di mercato di grande lavoro, in entrata ma pure in uscita perché sul tavolo c’è la possibile cessione di Danilo tra il Napoli, che offrirebbe Raspadori, e qualche estimatore estero come il Marsiglia. Stessa sorte che dovrebbe toccare a Nicolò Fagioli, diviso tra Serie A ed estero, anche se la pista inglese rischia di ridursi.

Fagioli, niente Tottenham: arriva il rifiuto secco

Nicolò Fagioli è stato improvvisamente messo da parte nel progetto tecnico della Juve e di Thiago Motta e in poche settimane il suo futuro è diventato sempre più nebuloso e soprattutto lontano da Torino. Il centrocampista ha superato il momento buio, ha firmato il rinnovo di contratto ed è tornato in campo, ma ora è tutto cambiato. Il nuovo allenatore non lo vede e la cessione a gennaio appare inevitabile.

Su di lui, come vi abbiamo raccontato, in primis c’è il Napoli ma a lui si erano interessati anche PSG e Marsiglia oltre ad alcuni club della Premier. Le inglesi sono sempre importanti in questo senso, perché ovviamente più in grado di accontentare certe richieste economiche che nel caso di Fagioli si identificano in circa 25 milioni.

West Ham e Tottenham in particolare erano i due club potenzialmente più interessati, ma dall’Inghilterra non arrivano notizie confortanti per la Juventus. Secondo ‘Give Me Sport’, infatti, il manager degli Spurs e altre figure influenti in società non avrebbero dato il via libera per affondare il colpo sul centrocampista classe 2001. Fagioli è stato offerto insistentemente ai club di Premier, la sua preferenza sarebbe proprio quella di trasferirsi a Londra con la benedizione di Giuntoli che invece non vorrebbe cederlo in Italia. Se il Tottenham si facesse avanti sarebbe in pole per l’ex Cremonese, prima di West Ham e Crystal Palace, altra squadra in orbita. Per ora, dagli Spurs, niente aperture.