Alla Juventus a gennaio: scelta fatta e non è Tomori

Come raccolto da Calciomercato.it, Giuntoli farà di tutto per chiudere l’operazione Hancko già nei primi giorni di gennaio

La Juventus sarà una delle grandi protagoniste del calciomercato invernale. Non è un mistero che la priorità verrà data alla difesa, considerati i gravi infortuni di Bremer e Cabal, con i bianconeri che potrebbero anticipare un investimento programmato in origine per l’estate prossima.

Giuntoli punta profili sotto i 30 anni e con ingaggi ‘umani’, per questo ha perso quota la candidatura di Skriniar. L’ex capitano dell’Inter ha poco spazio al Paris Saint-Germian e per questo è in uscita, ma guadagna oltre 10 milioni l’anno bonus inclusi. I transalpini potrebbero darlo in prestito, soltanto che il suo altissimo ingaggio renderebbe impraticabile la strada verso un eventuale acquisto a titolo definitivo.

Juventus, rinforzo in difesa: Hancko in cima, Antonio Silva resta in corsa

I nomi in cima rimangono Hancko e Antonio Silva, con il primo che ha acquisito diversi punti nelle ultime settimane. Il 27enne slovacco, compagno in Nazionale del sopracitato Skriniar, piace a Giuntoli fin dai tempi di Napoli e conosce già la Serie A avendo indossato la maglia della Fiorentina. Piace molto pure il portoghese: il suo agente, Jorge Mendes, si è messo già al lavoro per portare il suo assistito (non titolare al Benfica) a Torino. Fitti i dialoghi con Giuntoli, anche per il riscatto di Conceicao.

Juventus, come e quando Giuntoli vuole chiudere l’affare Hancko

Tanto apprezzato dal Football director bianconero, come se non più da Thiago Motta, è pure Tomori. L’inglese non è incedibile, ma sarebbe assurdo se il Milan cedesse un altro suo calciatore, dopo Kalulu, alla Juve nel bel mezzo della stagione.

Tomori non fa impazzire i molti tifosi juventini che hanno risposto al sondaggio X di Calciomercato.it: “La Juventus orfana di Bremer e Cabal cerca rinforzi in difesa. Chi può fare al caso della squadra di Thiago Motta?”. Il difensore della squadra di Fonseca è stato il terzo più votato (20,8%). Peggio di lui Skriniar, quarto e ultimo nel sondaggio col rimanente 18,8%.

Qualche voto in più rispetto a Tomori, l’ha preso proprio Antonio Silva. Ma il nome più gradito in assoluto è quello di Hancko, che ha vinto il sondaggio di CM.IT col 37,5%.

Sprint Juve per Hancko

Come raccolto da Calciomercato.it, la Juve farà di tutto per chiudere l’operazione Hancko già nei primi giorni di gennaio. Lo slovacco ha già dato l’assenso al trasferimento in bianconero, l’ostacolo è il Feyenoord che non vuole privarsene a metà annata. Giuntoli vorrebbe strappare un prestito oneroso, intorno ai 5-6 milioni, con obbligo di riscatto fissato al prossimo giugno. Con il club olandese ci sono comunque ottimi rapporti, vedi la cessione in prestito di Facundo Gonzalez.