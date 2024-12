Si accende la pista Raspadori: mega operazione tra Napoli e Juventus

Arrivano conferme sull’interesse della Juve per l’attaccante del Napoli e l’inserimento nella trattativa di alcune pedine fuori dal progetto bianconero

La Juventus ha ritrovato il sorriso con il poker in Coppa Italia rifilato al Cagliari e adesso è attesa dalla trasferta di Monza per ritrovare la via maestra anche in campionato.

Thiago Motta deve iniziare a correre e non può lasciare per strada altri punti dopo l’ennesimo (e deludente) pareggio contro il Venezia. Intanto tiene banco il mercato alla Continassa, con il Dt Giuntoli che ha confermato l’arrivo a gennaio di un nuovo difensore. Non è un mistero che la ‘Vecchia Signora’ abbia necessità di un nuovo tassello nel reparto arretrato, dopo aver perso nei mesi scorsi per il resto della stagione Bremer e Cabal. Almeno un rinforzo dietro arriverà per Motta, con Antonio Silva e Hancko al momento in prima fila nei desideri della dirigenza bianconera. Per il portoghese Giuntoli cercherà si sfruttare gli ottimi uffici con Jorge Mendes e strappare il prestito (con diritto o obbligo di riscatto) al Benfica.

Calciomercato Juventus, conferme sull’asse col Napoli: Fagioli nello scambio con Raspadori

Più complicato invece arrivare ad Hancko, considerando il muro del Feyenoord che per farlo partire a nel mercato invernale lo valuta tra i 25 ai 30 milioni di euro.

L’offensiva per l’ex Fiorentina potrebbe però essere solo rinviata, con Giuntoli che riproverebbe l’assalto a fine stagione e in vista della finestra di inizio giugno prima del Mondiale per Club. Se arrivassero due difensori a gennaio sotto la Mole, ecco che si aprirebbero le porte per l’addio anticipato di capitan Danilo, che con l’avvento di Thiago Motta non è più centrale nel progetto bianconero rispetto alla precedente gestione con Allegri in panchina. Il capitano piace al Marsiglia e in Arabia Saudita, oltre al sondaggio del Napoli a caccia di un jolly difensivo per la seconda parte di stagione. Danilo potrebbe rientrare anche in un affare allargato con i partenopei, considerando l’interesse della Juve per Giacomo Raspadori.

L’attaccante della Nazionale sarebbe il profilo ideale per Thiago Motta per dar man forte a Vlahovic in attacco e al momento è stato utilizzato col contagocce da Conte. L’ex Sassuolo ha una valutazione da almeno 20 milioni e a sboccare la situazione oltre a Danilo potrebbe essere l’inserimento sul tavolo delle trattative di Fagioli, in uscita dalla Continassa. Arrivano ulteriori conferme sul canterano della Juventus, stuzzica il Ds Manna e Conte per il centrocampo. Sul giocatore attenzione anche alle piste estere tra Marsiglia e Premier League.