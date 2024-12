Inter, non solo Bijol: c’è un altro osservato speciale nell’Udinese

Il club campione d’Italia ha inserito da tempo il difensore sloveno nella lista degli obiettivi per le prossime finestre di mercato

Alexis Sanchez torna da avversario a San Siro dopo l’addio della scorsa estate all’Inter e nel giorno del suo 36° compleanno esordisce con la maglia dell’Udinese.

Il cileno sarà una delle ‘attrazioni’ della serata di Coppa Italia ma non l’unica, visto che in chiave mercato il club campione d’Italia segue da vicino un paio di gioielli della formazione friulana. Ad iniziare da Jaka Bijol, già da tempi non sospetti sul taccuino della dirigenza interista. Il nazionale sloveno è uno dei primi nomi per rinforzare il pacchetto difensivo di Simone Inzaghi, che accoglierebbe volentieri un nuovo centrale nella finestra invernale considerando il campanello d’allarme sulle condizioni di Acerbi.

Calciomercato Inter, c’è anche Lucca sul taccuino di Marotta e Ausilio

L’Udinese però resta una bottega carissima e si priverebbe a gennaio del suo baluardo difensivo solo a fronte di un’offerta irrinunciabile. Bijol è valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che l’Inter non può spendere adesso sul mercato.

Marotta e Ausilio sono a caccia di occasioni e affonderebbero il colpo solo con una formula creativa in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Complicata quindi un’offensiva a gennaio, con i nerazzurri che rimanderebbero il colpo in difesa a fine stagione. Oltre a Bijol un altro osservato speciale nelle fila dell’Udinese è Lorenzo Lucca, questa sera in coppia con Sanchez e che fa gola un po’ a tutte le big visto che sull’ex Ajax ci sono anche Juventus e Milan. Costo del cartellino intorno ai 20 milioni, con il centravanti classe 2000 comunque dietro nel gradimento dei dirigenti interisti rispetto ad altri obiettivi in attacco come David, Castro, Nico Paz e Maldini.