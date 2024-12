David, Castro e Nico Paz: Marotta gelato! C’è un incedibile per l’Inter | CM.IT

Il club nerazzurro lavora per l’attacco del futuro in vista della prossima estate: si complica una pista per il club campione d’Italia

L’opportunità sul mercato è tra le più ghiotte, ma gli ostacoli potrebbero essere insormontabili per l’Inter. Non è un mistero il corteggiamento dei campioni d’Italia per Jonathan David, tra gli attaccanti più desiderati d’Europa per potenziale, età e ovviamente per la situazione contrattuale che vedrà a giugno il canadese liberarsi a parametro zero dal Lille.

Niente rinnovo per il classe 2000 nato negli States, anche perché ormai è arrivato il momento per compiere il grande salto. Lo sta dimostrando ampiamente David nella stagione in corso, dove ha messo a referto già 17 reti tra campionato e Champions League, colpendo con un gol dei suoi anche la Juventus davanti a un altro estimatore come Giuntoli. Juve ma soprattutto Inter, con i nerazzurri da tempo sulle tracce del centravanti canadese. Negli ultimi mesi la dirigenza di Viale della Liberazione ha incrociato in un paio di occasioni l’agente di David, esplorando la situazione in merito al futuro del giocatore.

Calciomercato Inter, si complica David: strada in salita per il canadese

Sul conto del bomber del Lille però non arrivano buone notizie come appreso da Calciomercato.it, visto che si è complicato l’affare per un possibile sbarco a Milano del 24enne ex Gent.

Da quanto filtra dall’ambiente nerazzurro, la strada per l’operazione David è tutta in salita e al momento con pochi margini di manovra per la ‘Benamata’. C’è il sospetto che su David si sia mosso con largo anticipo qualche altro grande club d’Europa, in grado di accontentare il canadese sia sull’aspetto economico (tra contratto quinquennale, bonus e commissioni parliamo di una cifra vicina ai 70 milioni) che sul piano tecnico garantendogli una maglia da titolare. Cosa che all’Inter non avverrebbe, visto che almeno in partenza sarebbe la terza scelta in attacco dietro la collaudatissima coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez.

Non solo Castro: tutti i giovani rampanti nei radar dell’Inter

David quindi si allontana dall’Inter, che intanto studia altri profili per il reparto offensivo in vista della prossima estate quando Correa e Arnautovic (che peraltro resta in bilico anche a gennaio) lascheranno Appiano Gentile.

Referenze positivissime per Castro e Nico Paz, osservati da vicino anche recentemente dai nerazzurri. Sul talento del Como c’è da fare i conti però con il Real che può ripotarlo a Madrid, mentre il gioiello del Bologna era seguito già in passato e c’era l’opportunità di portarlo in Italia qualche anno prima per appena 5 milioni. Adesso il prezzo di Castro è schizzato intorno ai 30 milioni di euro e sul ‘Torito’ ci sono anche le sirene della Premier League (oltre alla corte della Juventus). Tra i giovani rampanti nella lista di gradimento dei campioni d’Italia figura inoltre Daniel Maldini, anche se a differenza dei due argentini il figlio d’arte non sarebbe di facile collocazione nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Infine l’Inter punta molto su Francesco Pio Esposito e ha grande considerazione per il futuro nell’attuale centravanti dello Spezia, ritenendolo incedibile di fronte al pressing del Napoli.