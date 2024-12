Juventus, Castro intriga anche Giuntoli: nuovo Derby d’Italia con l’Inter | CM.IT

Gli occhi del club bianconero e del capo dell’area tecnica sul talentuoso attaccante del Bologna nella sfida di questo pomeriggio all’Allianz Stadium

Partita delicata per la Juventus questo pomeriggio contro il Bologna, con l’ex di turno Thiago Motta a caccia di una vittoria che manca da tre partite tra Serie A e Champions League.

La ‘Vecchia Signora’ per guarire dal mal di gol si affiderà a Dusan Vlahovic, tornato abile e arruolabile dopo l’infortunio rimediato in Nazionale che lo ha costretto a saltare i recenti impegni della squadra bianconera. Il centravanti è chiamato a battere un colpo e a trascinare la Juve, anche per allontanare le schermaglie dialettiche con Motta dopo le dichiarazioni rilasciate con la Serbia durante l’ultima sosta del campionato. Inoltre, a rendere ancora più frizzante l’ambiente intorno a Vlahovic, è la questione rinnovo che rimane bloccata alla Continassa. Non è scontato infatti che il vertice con gli agenti del bomber ex Fiorentina, inizialmente programmato prima di Natale, vada effettivamente in scena entro la fine dell’anno.

Calciomercato Juventus, Castro osservato speciale all’Allianz Stadium

Tutto potrebbe essere rinviato ai prossimi mesi, con il rischio concreto per la Juventus di arrivare alla prossima estate senza un accordo sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2026.

Senza la firma sul nuovo accordo la dirigenza bianconera si attiverebbe per cedere l’attaccante e non è da escludere – come scenario estremo – un addio di Vlahovic già a gennaio se arrivasse un’offerta importante e congrua al valore del serbo. Intanto Giuntoli valuta l’innesto di un nuova punta nella finestra invernale, considerando le incertezze sulle condizioni fisiche di Milik che non tornerà a disposizione di Thiago Motta prima della fine di dicembre. Il lavoro del capo dell’area tecnica è proiettato inoltre verso la prossima estate e insieme al pupillo David c’è anche Santiago Castro sul taccuino della Juventus. Il baby talento argentino, che per movenze e caratteristiche ricorda il connazionale Lautaro Martinez, come raccolto da Calciomercato.it sarà l’osservato speciale degli uomini mercato della ‘Vecchia Signora’ in occasione della sfida di questo pomeriggio all’Allianz Stadium contro il Bologna.

Il prezzo del cartellino del classe 2004 è già schizzato intorno ai 30 milioni di euro e sotto la guida di Italiano ha già realizzato 5 reti nella stagione in corso tra campionato e coppe. Sulla strada della Juve c’è da segnalare la concorrenza della rivale Inter, da alcuni mesi a questa parte sulle tracce di Castro. C’è da scommettere, comunque, che di questo passo il giovanissimo argentino attirerà l’interesse di altre big in vista della prossima estate.