Il calciomercato è alle porte, abbiamo quindi analizzato quali potessero essere i 7 centrocampisti più chiacchierati in Serie A per il mese di gennaio 2025: l’elenco completo

Che si vada a coprire una zona più offensiva o difensiva del campo, il centrocampista ha un ruolo che non si può assolutamente sottovalutare, anche nel calcio moderno. Dal più classico dei registi, al recupera palloni, passando per chi fa delle incursioni e i gol il suo must. Anche per il calciomercato di gennaio, i club di Serie A si muoveranno, in entrata e in uscita, per puntellare la propria rosa in questo determinato settore.

Tra i nomi che abbiamo selezionato e analizzato, troviamo diversi volti noti del nostro campionato, che potrebbero cambiare maglia nel prossimo mese. C’è chi potrebbe diventare un rinforzo per un top club e chi, invece, lasciare la squadra perché ritenuto inadatto o, al contrario, una pedina fondamentale per incassare cifre utili da reinvestire in altri ruoli. I 7 centrocampisti scelti sono sicuramente tra i più discussi per la Serie A in queste settimane che precedono l’inizio del calciomercato di gennaio.

Samuele Ricci, il possibile sacrificio del Torino

I granata non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, specie dopo l’infortunio di Duvan Zapata. Proprio l’assenza del colombiano, fino alla fine dell’anno, obbligherà la società a reinvestire per un attaccante. È qui che Samuele Ricci potrebbe diventare una pedina da sacrificare per incassare cifre importanti. Sulle sue tracce c’è il Milan, che vuole rivoluzionare il proprio centrocampo. Per riuscire a strapparlo al Torino, però, serviranno almeno 30 milioni di euro, oltre a dover battere la concorrenza dell’Inter.

Niccolò Fagioli, la Juventus valuta l’uscita

Rimaniamo a Torino, questa volta sulla sponda bianconera. La Juventus sta valutando la cessione di Fagioli per poter rinforzare diversamente la propria rosa. Piace De Jong del Barcellona, e per poterci arrivare il club starebbe pensando di far partire il classe 2001, che piace molto al Marsiglia di Roberto De Zerbi. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, un tesoretto importante per le classe della Juve, che avrebbe modo di valutare bene come agire sul mercato invernale, per dare a Thiago Motta la possibilità di svoltare questa stagione.

Morten Frendrup, il leader silenzioso del Genoa

Classe 2001, è arrivato dalla Svezia per meno di 4 milioni di euro e oggi ne vale almeno cinque volte in più. Morten Frendrup è sicuramente un leader silenzioso, sempre presente in campo con il suo Genoa e autore anche di 1 gol in questa stagione. Da oltre un anno, su di lui, c’è il Milan, ma riuscire a convincere i rossoblu a cederlo non sarà affatto facile, specialmente dopo gli addii in estate di Martinez, Retegui e Gudmundsson. Se Vieira vorrà ottenere una salvezza, dovrà convincere la proprietà a non toccare nulla in uscita nel prossimo mese.

Carney Chukwuemeka, via dal Chelsea per trovare spazio

Tra tanti addii e qualche trasferimento interno alla Serie A, c’è spazio anche per chi può arrivare dall’estero. Potrebbe essere questo il caso di Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003, che non sta trovando minimamente spazio nel Chelsea. Appena 5 le presenze in stagione quest’anno e tanta voglia di trovare continuità. Anche su di lui c’è da tempo il Milan, che già nell’estate del 2023 aveva tentato un approccio. Oggi non è più una priorità assoluta, ma resta un nome osservato per gennaio.

Enzo Le Fee, già finito il suo tempo alla Roma?

E’ arrivato alla Roma la scorsa estate per poco meno di 25 milioni di euro, ma l’avventura di Enzo Le Fee in Italia potrebbe già essersi conclusa. Il centrocampista francese è una delle grandi delusioni della campagna acquisti giallorossa degli scorsi mesi e in queste settimane non si è escluso che potrebbe fare le valigie già a gennaio. Appena 432 minuti giocati e la maggior parte di questi in maniera insufficiente. Nella rivoluzione che potrebbe vivere la squadra di Claudio Ranieri il prossimo mese, anche il classe 2000 potrebbe essere coinvolto.

Lewis Ferguson, la stella del Bologna che piace alle big

Meno di un mese fa ha rinnovato il suo contratto fino al 2028, ricevendo un attestato di stima enorme da parte del Bologna. Prima dell’infortunio che lo ha fatto rientrare solamente a novembre in campo, era richiesto da diversi club di Premier League. Oggi Lewis Ferguson sta tornando a brillare e con lui il Bologna, che non ha caso sta ingranando in campionato proprio dal suo ritorno. L’agente del centrocampista ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it, confermando che Ferguson ama l’Italia e lasciando aperte le porte di un trasferimento alla Juventus, dove Thiago Motta lo aspetta. I due si sono trovati perfettamente nella splendida annata del Bologna dello scorso anno e il suo profilo farebbe comodo al centrocampo bianconero. Sarà difficile, però, chiudere il colpo a gennaio.

Reda Belahyane, il gioiellino del Verona

Solamente un anno fa, il Verona acquistava il centrocampista marocchino per 500mila euro. Oggi è cercato da diversi club di Serie A ed il suo valore supera i 5 milioni complessivi. Belahyane piace moltissimo al Milan, mentre Claudio Lotito ha glissato sul tema ai nostri microfoni. La Lazio è in corsa per il calciatore, ma i rossoneri sono avanti, senza dimenticare il Napoli di Conte che appare interessato. Una sfida accesissima in Serie A per accaparrarsi il gioiellino giallo-blu, che sarà tra i grandi protagonisti di questo calciomercato di gennaio e, forse, anche di quello estivo.