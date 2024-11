Motta lo vuole alla Juve, l’agente di Ferguson allo scoperto: “Ama l’Italia” | ESCLUSIVO

William McMurdo in esclusiva a Calciomercato.it su presente e futuro del centrocampista del Bologna fresco di rinnovo fino al 2028

La Juventus è molto interessata a Lewis Ferguson. Non è una novità, l’apprezzamento risale all’anno scorso, ma con l’arrivo di Thiago Motta a Torino si è ulteriormente consolidato. Del resto fino alla lesione al legamento crociato, che lo ha costretto a star fuori 200 giorni, lo scozzese è stato il giocatore chiave, più di Zirkzee, del Bologna guidato dal tecnico italo-brasiliano che a fine stagione è riuscito a conquistare la storica qualificazione in Champions League.

Proprio nella massima competizione europea per club, quest’anno partita con la formula del maxi girone unico, il classe ’99 ha collezionato la terza presenza stagionale dopo il ritorno dal grave infortunio. Mercoledì col Lille la prima da titolare e con la fascia da capitano al braccio, in una partita anche sfortunata per la formazione di Italiano, 33esima in classifica con appena un punto.

Ferguson ha disputato una buona gara, nonostante sia ancora lontano dal top della forma: “Al momento è molto contento delle sue condizioni fisiche – ha detto William McMurdo, agente del centrocampista rossoblù, in esclusiva a Calciomercato.it – È stato particolarmente contento di aver giocato tutta la partita, come della sua prestazione. Parliamo di un super professionista con grandi ambizioni. Non è mai soddisfatto del tutto, cerca sempre di migliorare come giocatore. Ha una grande fiducia in se stesso e sa esattamente cosa vuole ottenere nel calcio. Non c’è dubbio che Lewis alzerà il suo livello in questa stagione”

Il Bologna punta molto su di lui. Otto giorni fa ha ufficializzato il rinnovo fino al 2028, con opzione per un’altra stagione e stipendio portato a circa 1 milione netto a stagione: “È stato felice di firmare un nuovo contratto con il Bologna – ha sottolineato McMurdo a CM.IT – La società è stata fantastico con lui, come i tifosi lo sono stati fin dal primo giorno”.

Dalla Juventus alla Premier, l’agente di Ferguson a CM.IT: “Via dalla Serie A solo per un’opportunità eccezionale”

Non è escluso un tentativo della Juventus a gennaio, specie in caso di partenza di Fagioli. O di Douglas Luiz. Su questo l’agente dello scozzese non si sbilancia: “Le voci su un interesse della Juve per lui, o di altri club, ci saranno sempre. Lewis è orgoglioso di essere il capitano del Bologna e continuerà a dare il massimo per il club”.

Senza l’infortunio, probabilmente oggi Ferguson giocherebbe in Premier League. L’ex Roma Monchi voleva portarlo all’Aston Villa, con l’operazione che poteva chiudersi intorno ai 30 milioni di euro. Questa cifra, dopo il prolungamento, potrebbe non bastare più a Saputo: “Sì, lo volevano club britannici prima del suo infortunio, però lui ritiene di avere degli affari in sospeso in Serie A“.

Ferguson sta benissimo in Italia e in Serie A, dove ha trovato la sua dimensione: “Ama l’Italia – conferma in conclusione McMurdo – e per questo andrebbe via solo per un’opportunità davvero eccezionale“.