Lascia la Juventus a costo zero: “accordo verbale” con un club di Serie A

Il calciatore può lasciare la società bianconera a parametro zero: c’è già l’intesa con la squadra italiana

Via a gennaio? No. La Juventus non è intenzionata a cedere Danilo, come raccontato da Calciomercato.it, a stagione in corso.

La società bianconera non può permettersi di perdere un altro elemento in difesa, dove già Giuntoli dovrà intervenire nel mercato di gennaio per compensare gli infortuni di Bremer e Cabal. E dire che il brasiliano è molto corteggiato: come spiegato dalla nostra redazione, Danilo piace al Marsiglia, anche se ci sono tre ostacoli per il suo arrivo. Oltre al no bianconero, ci sarebbe da liberare un posto da extracomunitario e poi la società francese avrebbe altre preferenze nel ruolo.

Il nome dell’ex Manchester City e Real Madrid è finito sul taccuino anche del Napoli, altra società che a gennaio dovrà intervenire nel reparto difensivo. Anche in questo caso, il no bianconero è stato netto e soltanto un’offerta irrinunciabile per il calciatore o un ribaltone fin qui non preventivabile potrebbe portare ad un cambio di scenario. La pista azzurra però non sarebbe totalmente da escludere, almeno per la prossima estate.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: Danilo ha detto sì al Napoli

Se questa stagione, salvo clamorosi colpi di scena, Danilo la terminerà con la maglia della Juventus, questione diversa quella relativa alla prossima stagione.

Il contratto del brasiliano scadrà a giugno e il rinnovo non è nei piani della società. Si è parlato di un possibile ritorno in patria, ma dalla Francia parlano di “accordo verbale già raggiunto” proprio con il Napoli. Stando a quanto riferisce ‘footmercato.net’, infatti, Danilo avrebbe detto sì a Conte per un suo approdo a parametro zero la prossima estate.

Gli azzurri dovranno intervenire già in inverno, considerato che Rafa Marin e Juan Jesus non si sono dimostrati all’altezza di Rrahmani e Buongiorno. In estate poi ci sarà la necessità di rivedere la rosa, soprattutto in caso di qualificazione alle coppe europee, garantendo alternative di qualità ai titolari: Danilo, in questo senso, rappresenterebbe un arrivo di grande esperienza anche internazionale e a basso costo.