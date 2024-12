Due al prezzo di uno: così Giuntoli lo porta alla Juventus

Il dt della Juventus prepara una operazione creativa per il primo rinforzo per Thiago Motta, accelerazione dei bianconeri

Il Napoli continua a marciare davanti, Inter e Atalanta vanno altrettanto veloci, per la Juventus è il momento di rispondere per non rischiare di perdere contatto. I bianconeri sono attesi a una serie fondamentale di partite da qui a fine anno per rimanere agganciati al treno di testa, quindi, successivamente, molto passerà anche dalle mosse in sede di calciomercato. Che diranno molto sulla concretezza delle ambizioni del club nella seconda parte di stagione.

Ecco perché, mentre sul campo la squadra di Thiago Motta è chiamata a una serie di risultati positivi senza potersi permettere altri passi falsi, al di fuori il dt Giuntoli deve necessariamente accontentarlo nelle sue richieste e nei suoi bisogni. A gennaio, sarà una Juventus molto attiva e non sono da escludere ribaltoni anche importanti, come il possibile addio di Vlahovic ai bianconeri già nella sessione invernale.

Tra entrate e uscite, a Torino, insomma ne vedremo ancora una volta delle belle, come è già capitato in estate quando sono state numerosissime le operazioni compiute. Per quanto concerne gli innesti, la priorità della Juventus è la difesa e in particolar modo Antonio Silva. Il difensore del Benfica è il preferito per puntellare la retroguardia, resa più scarna dagli stop di Bremer e di Cabal. Per Antonio Silva, la Juventus vuole sfruttare gli ottimi rapporti con Jorge Mendes, per arrivare a dama. E’ un delicato gioco di intrecci, quello che deve comporre Giuntoli per riuscire a centrare gli obiettivi prefissati. Con un’altra operazione complessa, che potrebbe aiutare a mettere a segno un ulteriore colpo in retroguardia.

Juventus, doppia carta per convincere il Feyenoord: assalto ad Hancko

L’interesse per Antonio Silva non esclude quello per Hancko. Anzi, la Juventus potrebbe anche riuscire a portare a casa entrambi, pur nella consapevolezza che si tratta di un doppio colpo che può comportare un notevole esborso finanziario.

Per abbassare il costo del cartellino dello slovacco, c’è una doppia carta che ci si può giocare con il Feyenoord. In Olanda, sta facendo molto bene Facundo Gonzalez, che a fine stagione potrà essere riscattato dal club di Rotterdam per 6 milioni più bonus che finirebbero nel conto complessivo per Hancko. In più, al Feyenoord può essere proposto anche Mbangula, valutato circa 10 milioni di euro. La Juventus, nel frattempo, segue anche altre piste. Una di queste riguarda Luiz Felipe, seguito anche dal Napoli, anche se questo nome non scalderebbe particolarmente Giuntoli e Thiago Motta, al momento.