Thiago Motta stupisce: rilancia Fagioli e conferma Perin. Ovazione per Del Piero

Diverse novità nella formazione titolare della Juventus nell’anticipo contro i felsinei di Italiano: confermata la panchina per Yildiz

Non solo l’esclusione dal primo minuto di Kenan Yildiz. Ci sono diverse sorprese nell’undici titolare della Juventus per l’anticipo dell’Allianz Stadium contro il Bologna.

Tra i pali infatti l’ex della sfida Thiago Motta sceglie ancora Perin, con Di Gregorio che si accomoda per la seconda volta consecutiva in panchina dopo la trasferta di Lecce. Per la prima volta in stagione quindi viene riconfermato l’ex Genoa in porta, con Motta che non apporta cambiamenti neanche sulla linea difensiva con capitan Danilo sulla corsia destra e il rientrante Savona che parte dalla panchina. Chi scende in campo invece subito titolare dopo il recupero è Dusan Vlahovic, che guiderà l’attacco della ‘Vecchia Signora’ contro i felsinei. Grande attesa per il centravanti serbo, assente da tre gare tra campionato e Champions e sul quale resta spinosa anche l’intricata vicenda sul rinnovo di contratto.

Juventus-Bologna, presente anche Del Piero all’Allianz Stadium

Futuro in bilico alla Juve anche per Fagioli, che però trova posto un po’ a sorpresa questo pomeriggio dopo diverse panchine e delle prestazioni poco brillanti entrando a partita in corso.

Il canterano bianconero è sacrificabile sul mercato per un assegno intorno ai 30 milioni di euro ed è seguito in particolare dal Marsiglia. Ghiotta chance comunque per Fagioli per dare un segnale e scalare nuovamente le gerarchie di Thiago Motta, oltre a dare una risposta convincente allo stesso allenatore. A bordocampo intanto durante il riscaldamento Giuntoli ha colloquiato per qualche minuto con Di Vaio, ex attaccante bianconero e attuale Ds del Bologna: diversi i nomi sul taccuino del Dt della Juventus in casa degli emiliani. All’Allianz Stadium è presente infine anche Alex Del Piero, con l’ex capitano e leggenda della ‘Vecchia Signora’ salutato dalla standing ovation dei tifosi di casa.