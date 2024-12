Thiago Motta fa mea culpa: “Responsabilità mia! Koopmeiners è speciale”

La Juventus frena anche contro il Bologna e rischia la prima sconfitta in campionato: le dichiarazioni post gara del tecnico bianconero

Ancora un pareggio per la Juventus, il nono in 15 giornate di campionato. Nel recupero Mbangula salva i bianconeri dalla prima sconfitta in Serie A della gestione Thiago Motta, ma il bicchiere rimane comunque mezzo vuoto per la ‘Vecchia Signora’.

Il tecnico italo-brasiliano ed ex della sfida è deluso in conferenza stampa, in una serata complicata visto il nervosismo palesato in panchina e l’espulsione a inizio ripresa: “L’aspetto positivo è la reazione della squadra, abbiamo ripreso una partita che si era messa molto male. I ragazzi hanno messo grande cuore in una situazione difficile e complicata, ma non siamo soddisfatti del risultato di questa sera. Dobbiamo alzare il livello e la responsabilità è solo mia mia – chiosa Thiago Motta – Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare ai risultati che tutti noi vogliamo. La contestazione dello stadio? Devo solo ringraziare i tifosi. Hanno sempre la libertà di esprimere la loro opinione.

L’allenatore della Juve risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “L’aspetto che mi preoccupa di più? Dobbiamo migliorare sotto ogni aspetto del gioco, essere esigenti con noi stessi e alzare il nostro livello per poter compere contro tutte le nostre avversarie. Non è il risultato che volevamo e non possiamo essere sodisfatti, però da domani dobbiamo guardare avanti e pensare alla prossima partita contro il Manchester City“.

Thiago Motta esalta Koopmeiners: “Un privilegio averlo alla Juventus”

Primo gol in maglia bianconera per Koopmeiners, che ha ridato speranza alla formazione di Thiago Motta: “Ha fatto sempre bene, in ogni partita. È un ragazzo speciale, è un privilegio avere un giocatore di questo livello alla Juventus. Il gol è solo un dettaglio rispetto al lavoro che fa per la squadra, per come costruisce il gioco e l’aiuto che dà ai compagni. È un giocatore di altissimo livello”. Sull’infortunio di Cambiaso, costretto al cambio nei primi minuti di partita: “Non sappiamo ancora come sta, vedremo domani le sue condizioni”.

🗣️ #JuveBologna – #ThiagoMotta: “Dobbiamo alzare il livello e la responsabilità di questo è solo mia. La partita si era messa male e i ragazzi hanno messo grande cuore. L’aspetto positivo è la reazione della squadra” 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 7, 2024

Infine sull’addio al Bologna: “Ho trascorso due anni fantastici e ci sarà sempre un legame particolare con tante persone che mi hanno voluto bene. Adesso però sono molto felice qui alla Juve, mi hanno accolto benissimo e devo pensare a fare il massimo ogni giorno per questa società”.

Koopmeiners dopo il pareggio con il Bologna: “La vera Juve si è vista negli ultimi 20 minuti”

Oltre va Thiago Motta, in conferenza stampa lato Juventus è intervenuto anche Teun Koopmeiners, che nella gelida serata torinese ha trovato il suo primo centro in bianconero.

L’analisi dell’olandese che cerca spronare tutta la squadra: “Non posso essere felice nonostante il gol, la priorità è sempre la squadra. La vera Juve si è vista negli ultimi 20 minuti: dobbiamo giocare con questa mentalità e intensità per tutta la partita. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e cercare di mettere in pratica questo fin dalla prossima partita contro il Manchester City. Il ruolo? Posso giocare in entrambe le posizioni. Da centrocampista devo legare più il gioco davanti la difesa, da trequartista restare vicino a Vlahovic e riempire l’area di rigore”.