Non c’è pace per la Juventus: Thiago Motta perde anche Cambiaso

Nuovo infortunio in casa Juventus: nel match dell’Allianz Stadium contro il Bologna, il tecnico bianconero perde dopo pochi minuti anche l’esterno della Nazionale

Subito una tegola per la Juventus nel match di campionato all’Allianz Stadium contro il Bologna. Andrea Cambiaso è costretto al cambio per un problema alla caviglia e al suo posto al 13′ è entrato in campo il baby Rouhi.

Per il jolly e titolarissimo bianconero si sospetta una distorsione, dopo aver respinto la conclusione in area di Ndoye. Cambiaso era rimasto subito a terra dolorante e aveva chiamato l’aiuto dalla panchina, prontamente arrivata sul terreno di gioco per tutte le cure del caso. L’ex laterale del Genoa ha provato a testare la caviglia rientrando in campo, ma dopo qualche minuto è stato costretto ad alzare definitivamente bandiera bianca. Cambiaso ha lasciato zoppicante il campo prima di accomodarsi in panchina, sostituito appunto da Rouhi.

Un altro infortunio pesante per Thiago Motta, che per la sfida odierna aveva dovuto rinunciare a sei elementi malgrado i rientri di Vlahovic, Adzic e Savona. Nelle prossime ore Cambiaso si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso per capire meglio l’entità del problema e i tempi di recupero, con la Juventus attesa mercoledì dal fondamentale impegno europeo in Champions League contro il Manchester City e il prossimo weekend in campionato dal Venezia.