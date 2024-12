Cala il gelo all’Allianz Stadium: Juve fischiata e rosso per Thiago Motta

La Juventus delude ancora nel match contro il Bologna: felsinei in vantaggio con Ndoye, l’ex Thiago Motta nervoso in panchina

Juventus sotto al termine del primo tempo del match contro il Bologna e piovono fischi dalle tribune dell’Allianz Stadium per la formazione di Thiago Motta.

Ospiti padroni del campo nella prima mezz’ora e meritatamente in vantaggio grazie al destro sotto la traversa di Ndoye, servito ottimamente nella circostanza da Odegaard. L’attaccante svizzero è letteralmente imprendibile e prima del gol del vantaggio aveva colpito anche un palo. La Juve dopo pochi minuti aveva dovuto fare a meno di un alfiere del calibro di Cambiaso, costretto al cambio per un infortunio alla caviglia. I bianconeri si svegliano nella parte finale della frazione con le occasioni di Fagioli e Vlahovic, che però non trovano il bersaglio grosso. La reazione prima dell’intervallo però non basta a Locatelli e compagni, con la Juventus fischiata al duplice fischio dell’arbitro Marchetti.

Juventus-Bologna, rabbia Thiago Motta: l’ex della sfida espulso, squadra contestata

Particolarmente nervoso in panchina l’ex della sfida Thiago Motta, che a più riprese a protestato contro il direttore di gara e il quarto uomo. Nella ripresa servirà certamente un’altra Juve per ribaltare il risultato e scaldare lo ‘Stadium’ nella gelida serata torinese.

🏟️ #JuveBologna – Fischi dell’Allianz Stadium per la #Juventus al termine del primo tempo, con i bianconeri sotto dopo il gol firmato da Ndoye 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 7, 2024

A inizio secondo tempo Motta ha continuato nelle proteste, beccandosi il rosso (doppio giallo in pochi istanti) da Marchetti. Finora certamente non una giornata da ricordare di fronte alla sua ex squadra, con l’allenatore italo-brasiliano che ha sfogato la propria frustazione in panchina per il risultato e la prestazione ancora una volta deludente della sua Juventus. Dopo il 2-0 è proseguito il malumore dell’Allianz Stadium, con la curva che contesta la squadra: “Turate fuori i c…”, il coro intonato dagli ultras bianconeri