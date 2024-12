Arriva il pupillo di Thiago Motta: la Juventus batte tutti

Per rilanciare i bianconeri, Thiago Motta mette nel mirino uno dei suoi pallini dai tempi del Bologna: Juve in vantaggio rispetto alla concorrenza

Siamo sempre più vicini al calciomercato invernale e nel mese di gennaio vedremo sicuramente protagonista la Juventus. I bianconeri hanno necessità di rinforzare la rosa viste le tantissime assenze che hanno complicato la prima parte di stagione e, come stiamo raccontando da un po’ su Calciomercato.it, saranno al centro di numerosissime trattative. Thiago Motta ha chiesto a Giuntoli ben quattro acquisti, un piano di interventi davvero massiccio.

Il tecnico italobrasiliano sta cercando di fare il massimo nella attuale situazione d’emergenza, ma avrà naturalmente bisogno di più alternative possibile per rendere più efficace il suo calcio. Ecco perché sono tanti i fronti su cui la Juventus è particolarmente attiva. A cominciare dalla priorità di Giuntoli, Antonio Silva, per il reparto difensivo. Colpi in entrata, ma anche operazioni in uscita, come un suggestivo scambio Fagioli-Raspadori che potrebbe infiammare l’asse Juventus-Napoli. Nel mentre, nell’immediato ma anche in prospettiva, Thiago Motta continua a pensare ai suoi pupilli, con tanti giocatori del ‘suo’ Bologna che potrebbero fargli comodo. E uno di questi potrebbe svoltare il mercato all’improvviso.

Thiago Motta e il sogno Santiago Castro: è il colpo ideale per la Juventus

Con la partenza di Zirkzee, è Santiago Castro a reggere l’attacco dei rossoblù. E nonostante i suoi vent’anni, lo sta facendo piuttosto bene, anche perché finora Dallinga non ha avuto un buon impatto con il calcio italiano.

Come raccontato da Calciomercato.it, Castro può accendere una nuova sfida tra Juventus e Inter sul mercato. Un tema piuttosto caldo, dato che l’argentino sta mostrando doti non comuni. E che abbiamo ripreso nel consueto sondaggio sulla nostra pagina ‘X’.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Il baby #Castro in evidenza con la maglia del #Bologna e che ingolosisce le big di Serie A: a chi farebbe più comodo sul mercato il talentuoso attaccante argentino? 👀 — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 7, 2024

Nei pareri degli utenti, sarebbe proprio la Juventus la squadra che avrebbe più bisogno del colpo Castro, ricevendo il 41,9% delle preferenze tra i votanti. Inter battuta di poco, con il 32,3%. Ipotesi che non scalda invece per quanto riguarda Milan e Napoli (12,9%).