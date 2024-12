Riecco Bennacer, ma Fonseca vuole un altro centrocampista: la scelta è fatta

Le ultime sul possibile affare in mediana da parte dei rossoneri. Il Milan pensa seriamente di prendere un nuovo giocatore per far felice il portoghese

Già martedì il messaggio era arrivato forte e le scelte per Bergamo vanno ancora verso questa direzione. Paulo Fonseca ha bisogno di un nuovo centrocampista da affiancare a Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana.

Domani contro l’Atalanta l’olandese e il francese saranno chiaramente la coppia titolare, ma in panchina ci sarà il solo Ruben Loftus-Cheek, che in realtà il tecnico portoghese ultimamente ha impiegato soprattutto da trequartista, come vice Christian Pulisic. Alle spalle di Reijnders e Fofana c’è dunque il vuoto, anche perché Yunus Musah, ormai è l’equilibratore, che viene impiegato sulla destra per dare sostanza e consistenza alla squadra. La scelta appare davvero definitiva. L’americano, d’altronde, ha dimostrato di avere quella capacità di fare il quinto in difesa e l’esterno nel 4-2-3-1, che fa la differenza. Se dovesse così servire al centro, sarebbe un problema. Ma già in passato Fonseca aveva fatto capire chiaramente che sia l’ex Valencia che Loftus-Cheek sarebbero due adattati nel ruolo di mediano.

Milan, Bennacer con un altro centrocampista: il punto della situazione

Non è un caso se martedì, contro il Sassuolo, il portoghese li abbia cambiati tutti, affidandosi ad una formazione di riserve, ma con Fofana e Reijnders, oltre a Leao, (ma Okafor era debilitato per un attacco febbrile) in campo.

I messaggi lanciati da Fonseca, che non ha mai parlato proprio in maniera esplicita, sono dunque chiari: al Milan serve almeno un altro centrocampista che possa far rifiatare l’olandese e il francese. Il solo rientro di Ismael Bennacer, dunque, non può bastare. Oggi Fonseca ha scherzato sul rientro dell’algerino, ma è chiaramente felice che fra un paio di settimane potrà tornare ad allenarlo. Ma Bennacer sarà subito pronto ad aiutare la squadra? Le sue condizioni fisiche offrono garanzie per tutta la stagione? Domande, queste, che si stanno ponendo Fonseca e tutti i tifosi. Lo stanno facendo anche Moncada e Ibra, che vogliono provare a mettere a disposizione del mister un nuovo centrocampista. Giocando troppo col fuoco, d’altronde, prima o poi ci si brucia e al Milan devono sperare che a Fofana e Reijnders non venga un raffreddore perché tutti sanno cosa significhi giocare senza di loro. Così occhi aperti al possibile colpo a centrocampo, con Belahyane che resta il profilo più idoneo, per età e prezzo, nonostante la concorrenza dell’Inter. Ricci è certamente il preferito da tutti, ma a gennaio è quasi impossibile prenderlo dal Torino. Frendrup e Bondo, infine, sono gli altri nomi in lista, ma un colpo a sorpresa dall’estero non può essere escluso.