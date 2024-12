Disastro Napoli, a un passo dall’addio a Conte: “Ha già svuotato l’armadietto”

La prestazione contro la Lazio ha generato una grande mole di commenti per un calciatore accostato molto anche alla Juve, per tanti “imbarazzante”

Lazio-Napoli è andata in archivio con la qualificazione dei biancocelesti ai quarti di finale di Coppa Italia e una sconfitta per la squadra di Conte che fa riflettere. In particolare per la gestione dell’allenatore, che decide di inserire undici riserve a differenza di Baroni che tiene qualche titolare valorizzando e aiutando la prestazione dei calciatori sulla carta meno qualitativi e con meno minuti nelle gambe.

Invece nel Napoli le delusioni sono tantissime, nonostante la grande occasione per mettersi in mostra. A partire da Rafa Marin, che stecca completamente, ma pure Juan Jesus e Spinazzola, Ngonge insieme a Folorunsho. Ma forse a far discutere più di tutti è stato Giacomo Raspadori, messo un po’ a vagare per il campo, troppo arretrato e addirittura a volte in marcatura nella propria area come sul primo gol, contro Noslin in area piccola, di testa. Dell’ex Sassuolo si è parlato tantissimo in ottica mercato, sulle sue parole al sito della Nazionale: “A 24 anni non mi considero più un giovane. In questo momento della carriera vorrei completare la mia maturazione cercando di trovare spazio e continuità, di avere un minutaggio che mi porti a potermi esprimere al meglio. Sono convinto delle mie qualità e di avere ancora tanto da tirare fuori”.

Un messaggio abbastanza chiaro da uno che in campionato ha giocato due gare da titolare, le prime due con Lukaku ancora al Chelsea. Poi il vuoto. E con Spalletti che poi nei giorni seguenti lo ha ‘appoggiato’ nella ricerca di spazio. Roma e soprattutto Juventus – che è a caccia di una punta – le principali candidate, con i bianconeri che hanno Fagioli in uscita. La prestazione di ieri, però, pessima a prescindere dalla posizione, a tanti tifosi – quasi tutti – ha dato una sensazione ben precisa. Che Raspadori sia con un piede già fuori da Napoli.

Sui social i commenti sono stati nettissimi verso l’attaccante: “Meglio che si trovi una squadra nuova per lui”. I commenti sui social continuano così: “Due cose sicuramente sono arrivate. La prima ha dimostrato ancora una volta che Conte non parla a vanvera quando dice che in Champions non puoi andare a giocare con alcuni calciatori. La seconda che ora ha chiara la lista dei partenti e non mi meraviglierei se Raspadori fosse incluso”, “Ngonge e Folorunsho possono farsi 20-25 minuti a partita, sono limitati. Il resto sono da buttare, a partire da mister ‘fammi giocare di più’ Raspadori”.

E ancora “Sono 18 mesi che è in vacanza, io lo venderei prima di fare la fine di altri che avrebbero potuto portare benefici economici al Napoli in passato”, “Marin, Jesus, Spinazzola e Raspadori non servono praticamente a nulla in questo Napoli. A gennaio se si può bisogna cedere almeno tre di loro”, “Raspadori l’ho sempre difeso, anche per lo scarso minutaggio, ma stasera è stato semplicemente imbarazzante!”, “Raspadori proprio una delusione, ormai è out”, “Raspadori questo è. Un calciatore da Sassuolo, niente di più niente di meno. Tanto fumo, tanta agitazione in campo e molto poco arrosto“. Giudizi decisamente tranchant sia per il suo futuro al Napoli che per il valore del giocatore: “Sono allibito davanti alla prova deleteria di Raspadori. Sembra aver smarrito tecnica e misura. Un ex calciatore”, “Jesus, Marin, Raspadori e Ngonge da far fuori“, “Raspadori per come ha giocato ha già svuotato l’armadietto”.