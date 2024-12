Lazio-Napoli tra campo e mercato: i due nomi che possono accendere l’inverno

Conte e Baroni si giocano i quarti di Coppa Italia, ma sul terreno di gioco l’attenzione è su due calciatori azzurri che potrebbero essere protagonisti sul mercato

All’Olimpico Lazio e Napoli si sfidano negli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, con in campo due squadre senza dubbio rimaneggiate per concedere a tutti minuti importanti da mettere nelle gambe. Soprattutto Antonio Conte inserisce undici ‘seconde linee’, che possono provare a mettersi in luce contro un avversario forte, magari strappando qualche interesse sul mercato.

E qualche intreccio all’orizzonte potrebbe esserci proprio con la Lazio, in particolare per Michael Folorunsho che in estate è sembrato molto vicino a vestire biancoceleste. Lui che è cresciuto a Formello, prima di essere ceduto alla Virtus Francavilla e poi spiccare il volo verso il Napoli. In azzurro nessuna chance, quindi una serie di prestiti tra Bari, Reggina, Pordenone e infine Verona dove è esploso. Con Conte non è scoccata la scintilla, anzi a dire la verità alcune incomprensioni hanno portato il rapporto ad avere poche possibilità di decollare. Poi le voci di mercato e frattura ricomposta col mea culpa dell’agente Mario Giuffredi. Anzi, è arrivato pure il rinnovo: “Il mister puntava su di lui. Il presidente ha fatto ciò che voleva l’allenatore. La situazione poi è stata gestita male da me e da Manna. È arrivata una proposta importante dall’Atalanta ed il Napoli non riusciva a vendere i giocatori”.

Folorunsho rimarrà fino a giugno, ha assicurato poi Giuffredi, ma il minutaggio fino ad ora non incoraggia troppo questo scenario (30 minuti totali prima di stasera). Difficile torni su di lui l’Atalanta, più facile che la Lazio ci faccia un pensierino visto che a centrocampo la coperta è un po’ corta e come caratteristiche sarebbe perfetto per Baroni. Lotito fino ad ora ha chiuso le porte a nuovi arrivi: “Non si compra tanto per comprare”.

Ma se il tecnico lo chiederà, la società proverà a muoversi, a patto che De Laurentiis accetti un prestito. Difficile. Ma i due presidenti (presenti entrambi all’Olimpico, ndr) hanno un ottimo rapporto, sono ‘partner’ in Lega e questo può giocare a favore. Se ne parlerà in caso a fine mercato. C’è poi Raspadori, che reclama spazio con l’appoggio di Spalletti e a gennaio può essere un nome caldo in uscita per il Napoli. Per lui si è parlato di Roma, a caccia di un attaccante ma per ora niente di concreto. Tra le indiscrezioni anche quella legata alla Juventus, con Fagioli che piace agli azzurri ed è in uscita.