Intreccio Juve-Milan: si decide il futuro di Fagioli e Chukwueze

I due calciatori hanno diversi interessamenti e a gennaio non è esclusa una doppia operazione di mercato che coinvolge le due big

Il mercato di gennaio è in avvicinamento, la finestra di riparazione – non a caso – servirà a tante squadre per puntellare la rosa o mettere una toppa a quello che è andato storto nella prima parte di stagione. Ad esempio la Juventus dovrà per forza di cose coprire i buchi lasciati dai pesantissimi infortuni di Bremer e Cabal, a cui rischia di aggiungersi pure Milik. Giuntoli ha spiegato che per l’anno nuovo il club si aspetta di poter puntare nuovamente sul polacco, ma dopo tanti mesi di stop e con la sua ‘storia clinica’ difficilmente potrà essere una garanzia. La Roma cercherà soprattutto un esterno destro, facendo attenzione a possibili occasioni in attacco, sempre in base anche alle cessioni. Situazione simile per il Milan, anche in attesa del rientro di Bennacer che può cambiare volto alla squadra.

Ma sarà importante per questo anche muoversi in uscita, con la Serie A sempre ben vista e accolta nei campionati esteri. Ad esempio Nicolò Fagioli, su cui le voci stanno aumentando ancora di più. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato ad esempio del Marsiglia, essendo anche un tipo di calciatore potenzialmente adatto al gioco di Roberto De Zerbi, insieme all’interesse del PSG. Non solo, perché sul classe 2001 c’è anche la pista inglese, con la Premier che ha acceso i radar. Per Fagioli gli estimatori sono tanti, anzi tantissimi, e possiamo considerare anche il Napoli. Di sicuro l’Inghilterra ha più disponibilità, non è un segreto, e la Juve chiede circa 30 milioni per il suo gioiellino che non sta trovando più spazio.

Fagioli e Chukwueze nel mirino della Premier: la situazione

Non solo Fagioli, perché la Premier potrebbe attingere anche dal Milan per rinforzarsi con un calciatore che non sta brillando. Parliamo di Samuel Chukwueze, ieri autore di una doppietta – la prima in rossonero – contro il Sassuolo imbottito di riserve in Coppa Italia. Un po’ di fiducia per il nigeriano, ma che non cancella un inizio di stagione non proprio indimenticabile, così come è stato lo scorso anno.

L’ex Villarreal non sta rispettando le aspettative, ma le qualità tecniche del calciatore sono difficilmente discutibili. Così come non si possono dimenticare le giocate incredibile in Liga, per questo in Spagna continuano a tenerlo d’occhio ma anche appunto nella terra d’Albione. Il Milan di certo non lo inchioderebbe a Milanello, ma con una buona offerta potrebbe lasciarlo andare per andare magari più sul sicuro (Berardi?)