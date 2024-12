Reijnders-Fofana titolari, Fonseca avverte Ibra e Moncada: Bennacer non basta

Turnover contro il Sassuolo, ma non per i due centrocampisti e Rafa Leao: in mediana mancano alternative, il messaggio è chiaro

La notizia era nell’aria da ieri, ma ora è arrivata l’ufficialità: Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana ancora titolari, anche contro il Sassuolo, in Coppa Italia.

Paulo Fonseca ha scelto di affidarsi al turnover, mandando in campo contro i neroverdi, per gli Ottavi di finale di Coppa Italia, le seconde linee, a parte il duo in mediana e Rafa Leao. La presenza del portoghese, però, è legata alle non perfette condizioni di Noah Okafor, che ha dovuto fare i conti con un attacco febbrile, che gli avevano impedito di essere contro l’Empoli sabato scorso. La scelta di puntare su Reijnders e Fofana è invece un vero e proprio grido di allarme lanciato da Paulo Fonseca e indirizzato ovviamente alla dirigenza, a Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e chiaramente anche a Zlatan Ibrahimovic, che si occupano di mercato. E’ vero che domani a Milanello tornerà Ismael Bennacer, che avrà bisogno di almeno altre due settimane per unirsi in gruppo, ma l’algerino non può bastare.

Un colpo per Fonseca: il Milan pesca in Serie A

L’ex Empoli avrà bisogno di tempo per essere nuovamente al top, ma gli ultimi anni hanno dimostrato come sia difficile fidarsi di lui, dal punto di vista fisico.

Yunus Musah (determinante sulla fascia) e Ruben Loftus-Cheek hanno, poi, dimostrato di non poter giocare in quella posizione. Lo ha detto anche Fonseca pubblicamente che l’americano e l’inglese sono due adattati. Per tutto questo serve, dunque, almeno un rinforzo dal mercato. Difficile, però, pensare a Samuele Ricci già a gennaio, anche se il suo nome è in cima alla lista della spesa del Diavolo. Il Torino è una bottega cara e in inverno Urbano Cairo è poco propenso a cedere, salvo offerte irrinunciabili. Ecco perché il profilo su cui sta lavorando il Milan è quello di Belahyane, un profilo futuribile che può essere inserito in rosa senza rompere gli equilibri e che non andrebbe a creare problemi di liste. Bisogna fare, però, attenzione alla Lazio, oltre che a Marsiglia, Inter, Chelsea e Manchester City. Sul taccuino del Milan ci sono poi anche Frendrup e Bondo, ma le sorprese sono dietro l’angolo.