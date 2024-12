Rinvio anche per Fiorentina-Empoli in Coppa Italia: l’annuncio

Dopo il malore accusato da Bove e la sospensione del match dei viola con l’Inter, si valuta l’opportunità di disputare o meno il match di Coppa Italia tra la squadra di Palladino e quella di D’Aversa

Tutto il mondo del calcio è con Edoardo Bove, dopo il malore in Fiorentina-Inter. Si attendono ulteriori notizie sullo stato di salute del centrocampista della squadra viola, con condizioni che sono comunque in miglioramento e lascerebbero spazio a un moderato ottimismo. Quanto accaduto ieri pomeriggio allo stadio ‘Franchi’ di Firenze ha profondamente scosso tutti.

Sono state ore di grande apprensione per il giocatore classe 2002, che a quanto si apprende dall’ospedale fiorentino di Careggi ha trascorso una nottata tranquilla e questa mattina è stato estubato. Nel corso della giornata, dovrebbe giungere un nuovo bollettino medico per avere un quadro più chiaro. Intanto, il pianeta calcistico, pur nella grande preoccupazione e concitazione del momento, va avanti, o almeno ci prova.

Bisognerà attendere per recuperare Fiorentina-Inter, dato il calendario di impegni molto fitto delle due compagini. Le prime ipotesi portano al mese di febbraio, quando potrebbero esserci un paio di slot utili. Subordinate però alla qualificazione immediata alla fase a eliminazione diretta dei viola e dei nerazzurri in Conference League e Champions League, senza passare dagli spareggi. Se ne parlerà oggi in Lega Serie A. E si parlerà anche dell’eventualità di rinviare Fiorentina-Empoli di Coppa Italia. Una ipotesi, questa, che inizia a prendere corpo.

Fiorentina-Empoli e l’ipotesi rinvio: gli azzurri non si opporrebbero, oggi la decisione

Il match dovrebbe disputarsi mercoledì sera alle ore 21 allo stadio ‘Franchi’, per il programma valevole per gli ottavi di finale della coppa nazionale. Ma, vista, la particolare situazione del club viola, potrebbe effettivamente esserci un rinvio.

Una ipotesi alla quale sarebbe eventualmente favorevole l’Empoli, con il presidente azzurro Fabrizio Corsi che ai microfoni di ‘Radio Bruno’ ha spiegato: “La speranza innanzitutto è di avere un lieto fine per Bove. Qualsiasi decisione verrà presa noi ci allineeremo, siamo solidali con la Fiorentina. So che non è una situazione facile, qualora si decidesse di rinviare il match di coppa non avremmo nulla in contrario“. Una data per il possibile recupero potrebbe essere ai primi di gennaio, quando si svolgerà la Supercoppa italiana.