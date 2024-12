Bove, condizioni in miglioramento: oggi altro bollettino medico | VIDEO CM.IT

Approfondimento di Calciomercato.it dedicato ad Edoardo Bove, come sta il centrocampista della Fiorentina dopo il malore di ieri

L’attenzione di tutto il mondo del calcio italiano, e non solo, in questo momento non può che esulare dalle mere faccende di campo. Concentrandosi sulle condizioni di salute di Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, che da ieri pomeriggio tengono tutti in apprensione. Facendo largo, con il passare delle ore, fortunatamente, all’ottimismo.

Il malore accusato da Bove in Fiorentina-Inter, che ha portato all’inevitabile sospensione della partita, ha tenuto tutti con il fiato sospeso a lungo. Dopo i soccorsi in campo, il trasporto immediato all’ospedale fiorentino di Careggi. Le prime notizie giunte nella serata di ieri, confortanti, avevano escluso innanzitutto gravi danni al cervello e al cuore. Nel corso della nottata, quindi, come comunicato dall’ospedale e dalla Fiorentina, il comunicato sulla sedazione farmacologica e sul ricovero in terapia intensiva. Le sue condizioni di salute vengono monitorate costantemente e nel tradizionale appuntamento su ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, abbiamo dedicato a Bove il nostro approfondimento.

Bove, dall’ospedale di Firenze notizie incoraggianti: gli aggiornamenti in corso

In queste ore, da parte di tutto il mondo del calcio sono arrivati messaggi di sostegno e di solidarietà a Bove tramite i social. L’angoscia delle prime ore, legata alle immagini tremende arrivate dal ‘Franchi’, ha fatto spazio, come detto, in seguito a un clima leggermente più disteso, in attesa di avere indicazioni più precise sullo stato di salute del giocatore.

Bove è stato estubato, questa mattina, e ha ricevuto la visita dei suoi familiari, dell’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino, dei compagni di squadra e della dirigenza del club viola, dopo aver trascorso una notte tranquilla. Tutti gli aggiornamenti che giungono dall’ospedale fiorentino dove è ricoverato vanno naturalmente presi con le molle e con il dovuto equilibrio, in attesa di notizie ufficiali che dovrebbero giungere nuovamente nel tardo pomeriggio con la pubblicazione del nuovo bollettino medico. La priorità, adesso, va al miglioramento effettivo delle sue condizioni di salute, tutte le ulteriori considerazioni su una eventuale ripresa dell’attività agonistica verranno molto dopo. Una vicenda cui tutti gli altri club italiani e non solo hanno espresso la loro vicinanza, anche per le altre situazioni tragiche già vissute nel mondo del calcio e che hanno coinvolto la stessa Fiorentina nel recente passato. Sul nostro sito, nelle prossime ore, resterete aggiornati costantemente sugli ultimi sviluppi.