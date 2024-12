Recupero Fiorentina-Inter: caos calendario, spuntano due date

Prima sospeso e poi rinviato il match del ‘Franchi’ dopo il malore accusato in campo da Edoardo Bove. Oggi Consiglio di Lega per trovare una data utile per il recupero

Rinviata Fiorentina-Inter a data da destinarsi, dopo il malore accusato nel primo tempo del match del ‘Franchi’ da Edoardo Bove.

Partita prima sospesa e poi rinviata definitivamente, con il pensiero che è andato subito e soltanto alle condizioni del centrocampista viola dopo quanto successo sul prato verde. Anche il presidente nerazzurro Marotta ha posticipato il dibattito sul rinvio della partita, che stando così le cose non sarà recuperata prima di febbraio. Bove è ricoverato in terapia intensiva e rimane fuori pericolo, con la struttura dell’ospedale Careggi e la Fiorentina che emetteranno un nuovo bollettino sulle condizioni del giocatore nelle prossime ore. Intanto in giornata il Consiglio della Lega Serie A, in sessione straordinaria, discuterà anche del recupero del match tra Fiorentina e Inter.

Fiorentina-Inter: recupero al ‘Franchi’ non prima di febbraio

Come detto poc’anzi sarà quasi impossibile tra dicembre e gennaio trovare un data utile per recuperare la partita, considerando che le due squadre saranno sempre impegnate nelle coppe europee e l’Inter, inoltre, volerà a inizio 2025 in Arabia Saudita per disputare la Final Four della Supercoppa Italiana.

L’ipotesi più probabile porta quindi al mese di febbraio, quando ci sarà un po’ di margine con gli impegni delle due squadre in Europa. Se poi sia l’Inter che la Fiorentina dovessero qualificarsi direttamente agli ottavi rispettivamente di Champions e Conference League, sarebbe allora meno complicato trovare uno spazio nel fittissimo calendario. In questo modo, senza disputare i playoff in coppa, gli slot del 12 e 19 febbraio sarebbero liberi per l’eventuale recupero del ‘Franchi’. Una situazione che ricorda molto da vicino il match tra Bologna e Milan, rinviato alla fine di ottobre dopo il mancato via libera del sindaco del capoluogo emiliano in seguito all’alluvione che in quei giorni aveva colpito la città e gran parte dell’Emilia-Romagna.

Fiorentina e Inter comunque non sapranno prima di fine gennaio il piazzamento in Europa, con la gara di Firenze che riprenderà dal 17′ del primo tempo, ovvero il minuto in cui è stata sospesa dopo il malore che ha colpito Bove.