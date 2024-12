Fiorentina-Inter, Marotta: “Vicini alla famiglia di Bove”

Serata di grande paura al Franchi per Fiorentina-Inter. Le parole di Beppe Marotta dopo il malore di Edoardo Bove

Compagni, avversari e tifosi hanno ancora negli occhi le immagini del malore di Edoardo Bove. Il centrocampista della Fiorentina si è infatti accasciato al suolo dopo circa 17 minuti allarmando inevitabilmente tutti i presenti.

Immediati i soccorsi all’ex centrocampista della Roma, che è stato quindi trasportato in ospedale dove, come evidenziato da ‘Sky’, ha “ripreso conoscenza, respira e il cuore batte”. I tifosi di tutta Italia sono quindi in ansia nell’attesa di avere ulteriori novità sullo stato di salute del classe 2002, attorno al quale si sono stretti non solo colleghi in campo ed addetti ai lavori, ma anche l’enorme popolo del web che sui social sta dispensando messaggi di vicinanza.

Ed a proposito di vicinanza a Bove e alla Fiorentina sulla questione è intervenuto anche Beppe Marotta che ha parlato dopo il rinvio della partita.

Inter, Marotta dopo il malore di Bove: “Vicinanza alla Fiorentina”

Marotta si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’ commentando: “I dirigenti della Fiorentina sono andati in ospedale. Ho parlato con Pradè poco fa, sono qui per dare una vicinanza dell’Inter, ma anche di tutto il mondo calcistico, alla famiglia, alla Fiorentina. La decisione del rinvio è stata spontanea, davanti ad un fatto che speriamo non sia gravissimo”.

Marotta ha quindi aggiunto: “Mi limito a questo, sarà poi la Fiorentina a comunicare altre notizie. Mi premeva portare il mio pensiero, quello dell’Inter e di tutto il mondo del calcio”.

Infine sulla questione delle partite rinviate: “Non abbiamo affrontato il tema, la concentrazione ora è sulla salute di un ragazzo di 22 anni. La speranza è che venga fuori bene, non abbiamo proprio affrontato il tema del recupero”. Messaggi quindi di affetto e vicinanza da parte di Marotta e dell’Inter: la partita tra i nerazzurri e la Fiorentina passa inevitabilmente in secondo piano.