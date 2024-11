Napoli, pazza idea per il dopo Kvaratskhelia: colpo ‘alla Osimhen’

Gli azzurri riflettono sull’eventuale addio di Kvaratskhelia, come erede del georgiano un attaccante che ha già fatto grandi cose in Serie A

Da due mesi in testa alla classifica, il Napoli vuole fare di tutto per restarci e domani, in casa del Torino, vivrà un’altra tappa fondamentale del proprio campionato. Azzurri a caccia di altri tre punti per respingere gli assalti della concorrenza. Alla ricerca, magari, non solo dei risultati ma anche di prestazioni più brillanti a livello offensivo. Ed è impossibile non chiamare in causa i giocatori più importanti della rosa, come Khvicha Kvaratskhelia, che sta vivendo un momento particolare.

Il georgiano non riesce in questa fase a essere devastante come spesso gli capitava agli inizi, ma ha comunque saputo incidere in questo avvio di stagione. Conte in conferenza stampa ha allontanato i rumours sui malumori di Kvaratskhelia, parlando in maniera tranquilla della sua reazione al cambio contro la Roma e sottolineando come il giocatore sia concentrato sull’andamento della squadra.

Il tecnico azzurro ostenta serenità e pensa solo al campo. Sullo sfondo, c’è comunque da considerare la vicenda del rinnovo contrattuale dell’attaccante, che tiene ancora banco. Su Calciomercato.it, come i nostri utenti più affezionati ricorderanno, avevamo parlato col giornalista georgiano Kakha Ddebuadze del rinnovo di Kvaratskhelia e della quotazione da 90 milioni del giocatore. Il tema, come chiarito di recente dal ds azzurro Giovanni Manna, senza una risoluzione in breve potrebbe essere rimandato a fine stagione. Senza intesa tra domanda e offerta, sarebbe comunque inevitabile pensare all’addio, nonostante il 77 sia fondamentale per i partenopei. Che potrebbero avere già un’idea per sostituirlo.

Napoli, se parte Kvaratskhelia spazio per la ‘follia’ Lookman

Non è un mistero e se ne era parlato già tempo fa, al Napoli piace e non poco Ademola Lookman. Che con l’Atalanta sta facendo faville e dopo i 17 gol della passata stagione è già a 9 gol e 5 assist totali in questa.

Nigeriano come Osimhen, potrebbe essere lui il rimpiazzo ideale per Kvaratskhelia. Incassando in maniera corposa dalla eventuale cessione del georgiano, per il Napoli non sarebbe un problema ascoltare le elevate richieste da Bergamo per il giocatore. Il suo valore attualmente si aggira tra i 60 e i 70 milioni di euro. I nerazzurri stanno lavorando per il rinnovo, per stoppare le sirene provenienti da più parti in giro per l’Europa, Psg incluso. L’adeguamento di contratto per Lookman potrebbe giungere intorno ai 4 milioni a stagione, cifra che il Napoli, con il ritorno in Champions, non avrebbe troppi problemi a pareggiare.