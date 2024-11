Juventus, la lista in difesa si allunga: il borsino degli obiettivi di Giuntoli

Per la Juventus almeno un paio di colpi in retroguardia sono una necessità: il punto sui nomi sul taccuino del dirigente bianconero

Non passa giorno ormai che non si discuta ad ampio raggio sulle prossime mosse di calciomercato della Juventus. I bianconeri sono chiamati, per forza di cose, a recitare un ruolo da protagonisti nella sessione invernale, per via delle particolari contingenze che li stanno vedendo protagonisti. La lunghissima lista di infortunati rende necessario correre ai ripari e tutto questo è ben chiaro nella mente del direttore tecnico Cristiano Giuntoli.

Il dirigente ha confermato che ci saranno dei movimenti sicuramente in difesa, reparto in cui la coperta in questo momento, per via di Bremer e Cabal che hanno già finito la stagione, è cortissima. Dunque, inevitabile che specie in quella zona di campo i rumours siano tanti e continuino ad accumularsi. C’è una lista di obiettivi già piuttosto cospicua, che di giorno in giorno continua ad allungarsi.

Juventus, tra Skriniar e Antonio Silva spunta anche Balerdi

L’ultimo nome emerso è quello di Leonardo Balerdi. Il difensore argentino, capitano del Marsiglia, sembra interessare molto per caratteristiche ai bianconeri.

La rivelazione è giunta dal giornalista Luca Momblano a ‘Juventibus’. A suo parere, si tratta di un profilo che starebbe scalando le classifiche di gradimento del club. E chissà che non possa rientrare nell’operazione che potrebbe portare Fagioli al Marsiglia.

Intanto, come detto, la Juventus continua a monitorare diverse altre piste. Antonio Silva e Skriniar sono in cima alla lista e le strade possono intrecciarsi a vario titolo con Benfica e Psg. I bianconeri intendono provarci per almeno uno dei due, senza trascurare altri nomi. Per ognuno dei quali, però, ci sono delle problematiche. Si tenterà di riportare a Torino Dragusin in prestito dal Tottenham, anche se c’è da capire quanto gli ‘Spurs’ siano propensi a questa formula. Molto più in salita la strada per Kiwior, che l’Arsenal vorrebbe cedere soltanto a titolo definitivo e per una cifra intorno ai 20 milioni, e per Lucumì, per il quale da Bologna non sono arrivate fino a questo momento aperture di alcun tipo.