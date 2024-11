I 10 nomi più caldi sul mercato della Juve per gennaio: Zirkzee il sogno

La società bianconera sarà tra le più attive nella finestra di riparazione a causa dei numerosi infortuni accusati nella prima parte di stagione

Manca sempre meno all’apertura ufficiale del calciomercato invernale. Un appuntamento che la Juventus in particolare attende con ansia, considerati i numerosi movimenti in entrata programmati dal club bianconero. La formazione di Thiago Motta, infatti, ha accusato diversi infortuni in questa prima parte di stagione, tra cui due durissimi legati ai traumi di Bremer e Cabal.

Specialmente in difesa, il tecnico italo-brasiliano si è ritrovato in grande difficoltà numerica nelle ultime settimane. Per questa ragione, Cristiano Giuntoli si è subito messo al lavoro alla ricerca di profili in linea con le attuali necessità dell’organico per allungare le scelte dell’allenatore in vista della seconda parte di stagione. Oltre al reparto arretrato, ci sarà da sistemare un attacco che sino a questo momento ha sofferto la lunga assenza per infortunio di Milik, ritrovandosi difatti senza un vero vice Vlahovic.

Andiamo dunque a vedere i dieci nomi più caldi sul mercato della Juventus per gennaio tra entrate e uscite.

Antonio Silva: operazione alla Conceicao

Uno dei primi nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli per la difesa in vista di gennaio, è quello del giovane talentuoso difensore Antonio Silva. Di proprietà del Benfica, il classe 2003 è un nome ormai noto a livello internazionale da diversi anni. Sebbene abbia perso il posto da titolare nelle ultime tre partite di campionato, rimane un profilo appetibile e caldo per il club bianconero. A causa delle richieste sempre molto elevate della società portoghese da circa 30-40 milioni di euro, la Juve vorrebbe tentare un’operazione ‘alla Conceicao’ mettendo sul piatto un prestito oneroso con una cifra iniziale piuttosto alta.

Jakub Kiwior: una vecchia conoscenza per Thiago Motta

Vecchia conoscenza di Thiago Motta, Jakub Kiwior rappresenta l’opzione low cost per la retroguardia bianconera. Il centrale polacco, già allenato dal tecnico durante l’esperienza allo Spezia, ha trovato pochissimo spazio in questo avvio di stagione: 329 minuti con la maglia dell’Arsenal, di cui solamente 98′ in Premier League. Potrebbe essere questa la pista meno costosa per la difesa, soprattutto se il club londinese aprisse al prestito per lasciare andare il centrale.

Milan Skriniar: l’ex Inter può lasciare Parigi

Altra vecchia conoscenza del campionato italiano è Milan Skriniar. L’ex Inter, che in Francia non ha trovato fortuna con la maglia del Paris Saint Germain, è alla ricerca di un nuovo progetto che possa rilanciare la sua carriera. Un passaggio alla Juventus, squadra rivale dei nerazzurri, sarebbe un colpo durissimo nei confronti dei suoi ex tifosi. Quella juventina, però, sarebbe un’occasione quasi irripetibile per lo slovacco qualora dovesse accendersi. Gli ostacoli non mancano: dalla formula con i bianconeri che vorrebbero strappare un prestito secco, al costo dell’ingaggio che i due club dovrebbe dividere per sostenere l’affare.

Ardian Ismajli: il nome low cost dalla Serie A

Reduce da un grande avvio di stagione con l’Empoli, anche Ardian Ismajli rientra nell’elenco dei difensori seguiti da Giuntoli per gennaio alla voce low cost. Il nazionale albanese è stato seguito da vicino anche da scout bianconeri lo scorso 6 ottobre, in occasione del match giocato dalla formazione toscana in trasferta contro la Lazio. Un nome da seguire nell’ottica di dover allungare un reparto in difficoltà numerica.

Nicolò Fagioli: la cessione che finanzia il mercato

Finito ai margini nell’ultimo periodo nelle scelte di Thiago Motta, Fagioli potrebbe essere l’uomo del mercato in uscita della Juventus. Una sua cessione, infatti, darebbe il via anche ad un possibile innesto in entrata a centrocampo. Sulle sue tracce, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, è forte il pressing del campionato francese: su tutti, sono Paris Saint Germain e Marsiglia a seguire il centrocampista italiano. La richiesta dei bianconeri per farlo partire si aggira intorno ai 35 milioni.

Lewis Ferguson: altro sponsor di Thiago Motta

Rientrato da poche settimane dall’infortunio al crociato rimediato nella passata stagione, Lewis Ferguson è un centrocampista assai noto a Thiago Motta. Il calciatore del Bologna rappresenta un’idea molto interessante, specialmente qualora la Juve riuscisse a definire almeno un’uscita per finanziare l’approdo dello scozzese.

Frenkie De Jong: ‘esubero’ di lusso dal Barcellona

Dalla Spagna nei giorni scorsi è rimbalzato pure il nome di Frenkie De Jong per la Juventus. Un centrocampista di grande qualità ed esperienza, che – complici i numerosi infortuni accusati negli ultimi mesi – non è ancora riuscito ad imporsi nel centrocampo di Hansi Flick. Un’indiscrezione di mercato, quella rilanciata dai media spagnoli, che non trova ad oggi conferme per almeno due motivi: sia perché il tecnico non sembra avere intenzione di privarsi dell’olandese per un discorso numerico a centrocampo, ma anche per l’ingaggio elevatissimo percepito da De Jong in Catalogna.

Joshua Zirkzee: il ritorno in Serie A per rilanciarsi

Tra i pupilli di Thiago Motta in cima alla lista di mercato, ovviamente non può mancare Joshua Zirkzee. La sua avventura in Premier League è stata sino a questo momento in vero e proprio incubo. L’arrivo di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Manchester United, tra l’altro, non sembra aver cambiato la sua posizione, come certificato dalla panchina contro il Bodo Glimt nell’ultimo match di Europa League. L’olandese è quindi il grande sogno in entrata dei bianconeri, a patto che i ‘Red Devils’ si mostrino disponibili al prestito.

Lorenzo Lucca: braccio di ferro con l’Udinese

Dalla Serie A, tra i nomi più accreditati rimane quello di Lorenzo Lucca. Calciatore che la Juventus ha seguito tanto in questa stagione e che conosce bene. Nonostante vi siano stati di recente dei contatti tra club e agente, questa rimane però più un’operazione da rinviare alla prossima estate. L’Udinese, infatti, non sembra avere alcuna intenzione di cedere un calciatore così importante per il proprio organico nel bel mezzo della stagione e in piena bagarre per non retrocedere.

Evan Ferguson: da De Zerbi a Thiago Motta

Altro attaccante che in Premier League non sta trovando spazio e che è alla ricerca di un nuovo rilancio, è Evan Ferguson. Il centravanti del Brighton, cresciuto tantissimo durante l’era De Zerbi, ha ricevuto diversi sondaggi dalla Serie A di recente, tra cui quello della Juventus che lo vedrebbe bene nelle vesti di vice Vlahovic. Calciatore che ha saltato tutta la preparazione estiva a causa di un duro infortunio alla caviglia e che ha bisogno di trovare maggiore continuità da altre parti.