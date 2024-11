Game over Vlahovic: cambia tutto, decisione irrevocabile

Scelta fatta sul futuro del centravanti serbo, legato alla Juventus da un contratto in scadenza a giugno 2025. Ci sono le cifre

Vlahovic salterà anche la gara col Lecce in programma domani al ‘Via del Mare’. “Come gli altri ragazzi che sono fuori – ha detto Thiago Motta in conferenza – Dusan ha tutta la voglia del mondo di scendere in campo per aiutare la squadra. Vedremo per le prossime partite”.

Il classe 2000 di Belgrado si è fatto male con la sua Nazionale nell’ultima sosta. Un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime tre partite, ma che ora sembra aver smaltito. Evidentemente il tecnico bianconero non ha voluto rischiarlo, preservandolo per la gara di sabato contro il Bologna e, soprattutto, il successivo big match di Champions contro il Manchester City.

Vlahovic è al centro della scena anche, anzi come sempre in chiave mercato. Calciomercato.it ha fatto un punto sul suo futuro: nelle prossime settimane è previsto un vertice decisivo. Senza un accordo per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2026, ecco che in estate il bomber serbo dovrebbe verosimilmente dire addio.

Stando a quanto raccolto, Cristiano Giuntoli potrebbe accettare pure un’offerta da 30 milioni di euro, onde evitare il rischio di perderlo a zero fra un anno.

Juventus, i tifosi hanno scelto: Vlahovic da cedere in estate

La cessione in estate è, quindi, un’opzione concreta. Oltre che quella più votata nel sondaggio X di CM.IT. Abbiamo chiesto ai nostri follower “Cosa dovrebbe fare il club bianconero con il centravanti serbo?”, considerate le difficoltà per il prolungamento e in relazione a quanto dichiarato da Luciano Moggi a Juve Zone, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it. Per l’ex Dg bianconero, il numero 9 potrebbe dire no al rinnovo per andare via a zero.

“Cessione in estate” ha preso il 60,9% di voti. “Blindarlo con il rinnovo” il 21,7%, “Rinnovare e poi cederlo” il restante 17,4%.