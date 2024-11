Juventus, Thiago Motta (ancora) senza Vlahovic e che dimentica Milik: “Piena sintonia con il club”

La Juve impegnata domani sera sul campo dei salentini: le dichiarazioni alla vigilia dell’allenatore bianconero

Ritorna subito in campo la Juventus dopo il pareggio a reti bianche in Champions League nella tana dell’Aston Villa, che fa il paio con lo 0-0 di San Siro in campionato contro il Milan.

L’undici di Thiago Motta punta a ritrovare i tre punti, anche se la super emergenza continua per il tecnico bianconero che potrebbe ritrovarsi con appena 13 giocatori di movimento della prima squadra per la trasferta di Lecce. Anche Vlahovic, infatti, non ha ancora smaltito l’infortunio alla coscia e resterà fuori dalla lista dei convocati. Thiago Motta, come di consueto, interviene in conferenza stampa alla vigilia del match: “Non recuperiamo nessuno, anche Vlahovic non sarà disponibile. Con noi ci saranno cinque giovani: Montero, Pagnucco, Papadopoulos, Owusu e Pugno”, esordisce l’allenatore della Juve.

Motta prosegue sul momento dei bianconeri: “La strada è quella giusta e stiamo lavorando in ogni aspetto del gioco per migliorare. Voglio vedere tante cose e che la squadra dia continuità a quello che stiamo facendo. Vogliamo fare una grande prestazione in tutti gli aspetti del gioco”.

Sul recupero di Vlahovic: “Dusan, come gli altri ragazzi che sono fuori, ha tutta la voglia del mondo di scendere in campo per aiutare al squadra. Non è disponibile e vedremo per le prossime partite. Dobbiamo affrontare questa situazione dando tutti un qualcosa in più, io per primo”.

Juventus, Thiago Motta pre Lecce: “Non è il momento adesso per parlare del mercato”

Sulle insidie della partita di Lecce, che con Giampaolo in panchina ha ritrovato il successo: “Vengono da una vittoria, quando arriva un nuovo allenatore porta sempre entusiasmo. Contro il Venezia hanno fatto una buona prestazione, hanno giocatori interessanti e un tecnico molto preparato a livello di organizzazione”.

Periodo complicato per Fagioli, che ha perso posizioni nelle gerarchie di Motta e potrebbe essere sacrificato a gennaio: “Fagio deve continuare a impegnarsi ogni giorno per poter dare un contributo alla squadra e fare la differenza. Sia che scenda in campo dall’inizio, che entrando a gara in corso. Vedremo domani quale sarà il suo utilizzo”.

Thiago Motta infine non si scompone troppo sul tema mercato, confermando comunque l’unità di intenti con la dirigenza bianconera: “Nuovo innesto o se conto su Milik in attacco? C’è sempre molta sintonia con la società. Adesso però penso soltanto alla gara contro il Lecce: è troppo presto per parlare di mercato“. Nessun accenno dell’ex allenatore del Bologna alla situazione del centravanti polacco, che entro fine dicembre dovrebbe tornare disponibile dopo il lunghissimo stop.