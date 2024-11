Ritorno di fiamma Juve, l’ex bianconero porta il nuovo difensore

Nuovo innesto possibile in difesa per Thiago Motta: ritorno di fiamma da parte del club piemontese

Emergenza difesa in casa Juventus. Il club bianconero sta facendo i conti con diversi infortuni e in particolare con le due gravi assenze di Bremer e Cabal. Gli infortuni subiti dai due difensori sudamericani hanno complicato e non poco i piani di Thiago Motta e di tutto il club.

A complicare le cose tra l’altro ci si è messo anche l’infortunio di Savona. Per questo la società starebbe pensando ad un nuovo innesto a gennaio e in particolare ad un nuovo difensore centrale. Una scelta che fa già discutere alcuni opinionisti, ma che nel frattempo prende sempre più piede. Giuntoli è in cerca della giusta occasione che potrebbe arrivare sia dall’Italia che dall’estero. Tra i tanti nomi sondati c’è Antonio Silva del Benfica, che però potrebbe aprire un possibile intreccio con il Psg in cui sarebbe coinvolto anche Skriniar, ma attenzione anche al rapporto tra Giuntoli e Galliani, con il nome di Pablo Marì che potrebbe far comodo ai bianconeri.

Juve, attenzione a Badiashile: può lasciare il Chelsea

A questo elenco va però aggiunto anche il nome di Benoit Badiashile. Difensore centrale classe 2001 in forza al Chelsea, scuola Monaco.

Il classe 2001 è un profilo da tempo nei radar del club bianconero e la situazione attuale potrebbe favorire l’operazione. La Juventus è in cerca di innesti al centro della difesa e il transalpino non è certamente una prima scelta per Enzo Maresca. Finora ha disputato solo due presenze in Premier League, giocando invece sempre in Conference League. Un fattore che può favorire l’operazione, così come l’aspetto che la cessione in prestito è assolutamente possibile. Il francese ha un lungo contratto con il Chelsea, che sarebbe disposto a lasciarlo partire in prestito per garantirgli un maggior minutaggio.

Attenzione però alla concorrenza. Anche altre squadre italiane starebbero seguendo il ragazzo, oltre ad alcuni club di Bundesliga. Badiashile, in passato, aveva avuto apprezzamenti in particolare dal Milan. Moncada stima il ragazzo, ma i rossoneri al momento sono piuttosto coperti al centro della difesa e un nuovo centrale non rappresenta una priorità. Diverso il discorso per l’Inter, che ora deve fare i conti con l’infortunio di Pavard e che nel corso della stagione ha dovuto fare i conti con infortuni di altri centrali. E l’ipotesi di un trasferimento in prestito potrebbe far gola ai nerazzurri, anche se in Italia nessuno sembra aver bisogno del ragazzo quanto la Juventus, vista la fase d’emergenza dei bianconeri.