Roma, caso Dybala: “Succederà qualcosa a gennaio”

In casa Roma continua a tenere banco il caso relativo al futuro di Paulo Dybala dopo le voci della scorsa estate

Entrato solo nei minuti finali della partita di Napoli, Paulo Dybala resta al centro di molte voci di mercato relative a un possibile addio già in occasione della sessione invernale di calciomercato.

Non è un momento facile in casa Roma. Dopo l’esonero di Ivan Juric e l’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa, la squadra capitolina ha ripreso il campionato perdendo sul campo della capolista Napoli con un gol dell’ex Romelu Lukaku. Una partita, quella andata in scena domenica allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Fuorigrotta segnata anche dal ‘caso’ Dybala.

L’argentino infatti è rimasto in panchina per quasi l’intera partita, entrando solo nei minuti finali nonostante la difficoltà della Roma di rendersi pericolosa dalle parti di Alex Meret e l’assenza di altri giocatori offensivi da far subentrare. Una scelta che il commentatore televisivo Andrea Stramaccioni ha definito “incomprensibile” e che Claudio Ranieri a fine partita ha così motivato: “Preferisco avere un giocatore la settimana dopo ma non rischiare che si faccia di nuovo male.

Roma, Dybala via a gennaio? Il nuovo caso giallorosso

Una situazione complicata ulteriormente nelle scorse ore dalle dichiarazioni di Oriana Sabatini. La compagna dell’argentino durante la trasmissione di un podcast argentino ha parlato di un possibile ritorno in patria del marito, magari al Boca Juniors, con il connazionale Leandro Paredes.

“Paredes ha detto che sarebbero tornati a giocare in Argentina insieme e vorrei tanto tornarci anche io” ha dichiarato lady Dybala, facendo preoccupare ulteriormente i tifosi della Roma. Uno scenario confermato almeno in parte anche da Stefano Carina che ai microfoni di Radio Radio ha assicurato: “Qualcosa a gennaio accadrà, perché ci sono troppe cose strane intorno a Dybala che non ha giocato neanche a Napoli entrando solo negli ultimi due minuti e nel post partita Ranieri ha dichiarato “Penso stia bene”. Sullo sfondo c’è sempre la questione del rinnovo. Non so se andrà al Boca perché ora Dybala guadagna 9 milioni di euro, ma non mi sorprenderei in caso di partenze”.