Roma, Ranieri non fa drammi: “Situazione delicata, volevo sorprendere il Napoli”

Inizia con una sconfitta la terza avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma: il tecnico giallorosso però non fa drammi

Prova a essere fiducioso Claudio Ranieri, allenatore della Roma uscita sconfitta dalla partita persa quest’oggi sul campo del Napoli di Antonio Conte.

Predica calma Claudio Ranieri che ai microfoni di Dazn non ha fatto drammi dopo la sconfitta della sua Roma sul campo del Napoli nella partita decisa dal grande ex Romelu Lukaku. Il tecnico giallorosso è partendo analizzando le scelte tattiche per il suo terzo esordio capitolino: “Non c’è un modulo basico, ormai tutti cambiano. Quello che conta è capire quando bisogna saper chiudere bene. Oggi abbiamo fatto due errori, il primo sul colpo di testa di Kvara, il secondo ci è costato il gol, ma abbiamo fatto una gara dignitosa. Poi c’è il momento psicologico, il Napoli lotta per i primi posti invece noi siamo in una situazione delicata ma la squadra ha fatto il suo”.

Claudio Ranieri ha poi sottolineato che “nel secondo tempo abbiamo avuto più possesso palla e due occasioni, Neres poteva raddoppiare ma eravamo negli ultimi secondi. Questa squadra può giocare sia a quattro che a cinque, ma bisogna spingere sugli esterni”.

Napoli – Roma, le parole di Claudio Ranieri a fine partita

Ha fatto discutere la scelta di inserire Paulo Dybala a soli tre minuti dal novantesimo di gioco. In merito, Claudio Ranieri ha fatto chiarezza, sgombrando il campo da eventuali casi: “Si sta riprendendo, voleva stare con la squadra e l’ho rischiato. Preferisco avere un giocatore la settimana dopo ma non rischiare che si faccia di nuovo male. Fa la differenza, può tirare qualcosa dal cilindro, speravo di sorprendere il Napoli ma pazienza. La squadra non mi è dispiaciuta, dobbiamo migliorare su alcune cose basilari”.

Infine, inevitabile un passaggio sulla decisione di sostituire capitan Lorenzo Pellegrini: “Avevo bisogno di giocatori diversi, ho messo la squadra a cinque. Lorenzo sta passando un periodo particolare, va aiutato e sto cercando di farlo” ha concluso il tecnico giallorosso a fine partita.