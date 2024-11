PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-ROMA 1-0: Lukaku rovina il ritorno di Ranieri, Conte in vetta

Tabellino e voti del big match al Maradona valido per la 13a giornata di Serie A: ecco i top e flop

Il Napoli torna in vetta alla classifica dopo qualche ora: vincente la zampata di Romelu Lukaku su assist di Di Lorenzo. Non basta l’atteggiamento ultradifensivo di Ranieri, che però limita i danni, specialmente nel secondo tempo.

NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 6,5

Rrahmani 6,5

Buongiorno 6,5

Olivera 6,5

Lobotka 6

TOP: Anguissa 6,5 – Lotta su tutti i palloni, vince contrasti, si dimena in mezzo al campo. E offre anche qualche guizzo di qualità. In grande spolvero dopo la sosta. (Folorunsho sv)

McTominay 6

Politano 6 (Mazzocchi sv)

Kvaratskhelia 6 (David Neres 6)

Lukaku 6,5 (Simeone 6)

All. Antonio Conte 6,5

FLOP – Nessuno

ROMA

Svilar 6

Celik 5,5 (Saud 6)

Mancini 5,5 (Dybala sv)

N’Dicka 5,5

Angeliño 5,5

Pisilli 6 (Dahl 6)

TOP Koné 6,5 – Tra le note positive di questa Roma guardinga e tutta da riscoprire. Recupera tanti palloni e nel primo tempo crea qualche pericolo, senza però impensierire troppo la difesa avversaria.

Cristante 6,5

FLOP Pellegrini 5 – Non è la sua giornata e Ranieri se ne accorge togliendolo durante l’intervallo. Soffre a centrocampo e tocca pochi palloni. Al centro dell’azione, praticamente mai (Baldanzi 5,5)

El Shaarawy 6 (Hummels 5)

Dovbyk 5

All. Claudio Ranieri 5,5

Tabellino Napoli-Roma

Napoli-Roma 1-0: 54′ Lukaku

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Lobotka, Anguissa (85′ Folorunsho), McTominay; Politano (85′ Mazzocchi), Lukaku (79′ Simeone), Kvaratskhelia (67′ Neres);

Roma (4-5-1): Svilar, Celik (Saud), Mancini (88′ Dybala), N’Dicka, Angeliño; Pisilli (Dahl), Koné, Cristante, Pellegrini (45′ Baldanzi), El Shaarawy (45′ Hummels); Dovbyk. Hummels e Baldanzi

Ammoniti: N’Dicka, Pisilli, Cristante (R)

Espulsi: nessuno

Arbitro: Davide Massa; ass. Rossi M. e Perrotti; IV Tremolada; VAR Paterna; Avar Fabbri.

Spettatori: 51.164