Napoli-Roma, la scelta fa discutere: “Sostituzione incomprensibile”

Inizia con una sconfitta la terza avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. E non mancano le prime polemiche

C’è già un piccolo caso in casa Roma dopo la sconfitta sul campo del Napoli di Antonio Conte: fa discutere una decisione del neo tecnico giallorosso Claudio Ranieri.

Il Ranieri ter inizia con una sconfitta. La squadra giallorossa esce sconfitta dallo stadio ‘Diego Armando Maradona’ dove i giallorossi sono stati puniti da un gol del grande ex Romelu Lukaku. Una partita di grande sofferenza quella della squadra giallorossa che ha provato a contenere le folate offensive della squadra di Antonio Conte, capace di punire la compagine capitolina dopo una discesa sulla destra di Giovanni Di Lorenzo, con la complicità di Angelino e Hummels.

La Roma ha poi cercato di ristabilire la parità, soprattutto con un colpo di testa di Artem Dovbyk, fermato solamente dalla traversa dopo una incornata sugli sviluppi di un calcio di punizione. La squadra giallorossa ha faticato a intensificare le sua pericolosità offensiva, anche a causa della penuria di alternative in panchina per Claudio Ranieri che solo nei minuti finali ha inserito Paulo Dybala, tornato in campo dopo una settimana difficile dal punto di vista atletico.

Roma, la decisione su Dybala è “incomprensibile”

Ha fatto discutere la decisione di Claudio Ranieri di inserire Paulo Dybala solo a tre minuti dal novantesimo, dato che il Napoli aveva sbloccato il risultato al nono minuto nel corso del secondo tempo di gioco.

È quanto sottolineato da Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore tv che durante la telecronaca della partita a Dazn ha parlato di “Sostituzione incomprensibile” perché “nessun giocatore ha tre minuti nelle gambe. È entrato dopo Dahl e Abdulhamid, non so, la cosa mi lascia un po’ perplesso”.

Un concetto confermato a fine partita, quando Paulo Dybala è stato impegnato in un lavoro integrativo con accelerazioni sulla distanza di cinquantacinque metri: “Restano misteriosi i tre minuti concessi a Dybala” ha sottolineato Andrea Stramaccioni, sollevando dubbi sulla decisione del tecnico giallorosso.